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政院：推動對等尊嚴兩岸交流 增進與港澳良性互動

2024/8/24 11:52
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（中央社記者賴于榛台北24日電）行政院近日公布明年度施政方針，其中兩岸關係部分，政院強調政府將積極落實「和平四大支柱行動方案」，並穩健推動兩岸各項往來，增進與港澳良性互動，推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。

行政院會8日通過「行政院114年度施政方針（草案）」，經微調後，近日正式上網公布。

政院提及，台灣面臨地緣政治風險升高、全球性通膨情勢持續、產業供應鏈重組、數位及淨零雙軸轉型等挑戰，行動創新AI內閣將持續體恤民瘼、傾聽民意，以總統賴清德提出的「國家希望工程」為藍圖，推動國家進步，回應民眾需求，增進社會福祉，為下一個世代帶來希望。

兩岸關係部分，政院說，政府會持續秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀，積極落實「和平四大支柱行動方案」，守護國家主權，維護台灣，整體來看，將穩健推動兩岸各項往來，增進與港澳良性互動，推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。

談到外交，政院表示，政府將建構民主、和平、繁榮三合一的總合外交體系，從價值外交、同盟外交、經貿外交領域切入，延續踏實外交路線，推動互惠互助的信賴外交；全力鞏固與邦交國關係，並深化與無邦交國家實質關係，同時爭取參與尚未加入的重要功能性國際組織及區域經濟整合機制，提升與擴大國際事務參與，強化區域合作。

政院也說，政府將推動外交主流化，搭配科技與經貿外交，並結合台灣半導體及資通訊產業，增加與邦交國及理念相近國家實質合作，也會強化非政府組織（NGO）國際連結，對區域及國際社會貢獻良善力量，並透過公眾外交及國際傳播，具體傳達台灣做為國際民主盟友和平形象，爭取民眾支持、全面提升國際形象。

國防部分，政院表示，政府將整合情監偵能量，早期預警敵情威脅，適切部署三軍兵力應處，確保國家安全，也會深化與美國及其他友盟軍事交流合作，共同維護區域和平穩定。

另外，政院提到政府將積極推動國防自主，整建籌獲不對稱關鍵戰力，朝向機動、致命、存活性高等武器裝備特性，建構具強化固守韌性的戰力，並加速國防科技創新，導入無人載具及反制無人機系統等軍事先進科技，發揮國防資源最大效益。

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兵役制度改革部分，政院說，政府會提升訓練強度與深度，並以實戰化方式訓練國軍，運用聯合作戰思維強化戰力保存、整體防空、聯合截擊與國土防衛的聯合作戰訓練整備，建立有戰力的現代化部隊。

此外，政府也將推展全民國防教育，增進全民防衛國家意識，並加強跨部會軍民整合協調機制，透過擬真演習、兵棋推演，提升全社會防衛韌性，也會推動後備部隊編實及落實臨戰訓練，建立堅實後備戰力。（編輯：張均懋）1130824

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