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謝國樑稱林右昌後期沒做騎樓整平 前市府：詐騙

2024/8/25 17:11
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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）基隆市長謝國樑今天批評前市長林右昌第2任後期，完全沒有施作騎樓整平工程，原因是會得罪市民。前市府發言人游本明說，謝國樑睜眼說瞎話，市民不會相信，不要再騙了。

謝國樑今天邀請台北市副市長李四川前來基隆市，瞭解騎樓整平成效。謝國樑受訪說，騎樓整平施工會得罪許多店家，且造成市民不便，施作污水下水道也一樣，但前市府在第2任後期，對於污水下水道及騎樓完全不施作，因為會得罪市民，他不是這樣的市長，每天都會努力做好工作。

前基隆市政府發言人游本明表示，可以理解謝國樑面臨罷免的壓力與急迫，但睜眼說瞎話彷彿詐騙般言論，市民不會相信，也請謝國樑不要再騙了。

游本明說，過去林右昌市府推動的大型建設，包含市港標竿再生計畫、山海城串聯計畫的上山路徑等，都是納入人本行人環境的思維在規劃設計與建設，也透過「以校園為核心周邊改善計畫」，例如成功國小、信義國小、仁愛國小及建德國小和長庚商圈等，將社區的步行空間做完整的規劃。

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游本明說，反觀謝國樑，上任後不僅建設停擺，更開放騎樓停車，化身成亞洲最有「礙」城市的小「礙」爸爸，到底是誰在阻礙基隆建置人本環境，很明顯就是謝國樑，拜託謝國樑不要再騙了。

發起罷免謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，謝國樑開放騎樓停車，與行人友善根本是背道而馳。謝國樑曾說明，開放騎樓停車原因是因為沒有足夠空間停車，卻瘋狂發放電動機車，騎樓整平的用意究竟是為了長者、輪椅族、孩童或遊客，還是為了即將迎來的大量電動機車。（編輯：李淑華）1130825

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