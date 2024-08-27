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賴總統上任100天訪視小學角力隊 用選舉補助款贈新鞋

2024/8/27 18:19（8/27 18:51 更新）
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總統賴清德（後左）27日前往新店安坑國小關心角力隊。（總統府提供）
總統賴清德（後左）27日前往新店安坑國小關心角力隊。（總統府提供）
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（中央社記者溫貴香台北27日電）總統賴清德上任100天，總統一早到新店關心2024年總統教育獎得主、「角力選手」張祖銘，以及角力隊全體學生練習狀況，聽聞學生們的鞋子不夠或不堪使用後，總統當場決定由選舉補助款支應，送給每位同學一雙新鞋。

知情人士表示，賴總統上任第100天行程維持平實穩健風格，從會議、視察到接見外國訪賓，並特地前往新店安坑國小關心今年得到總統教育獎的「角力選手」張祖銘，以及角力隊全體學生練習狀況。

據了解，安坑國小推廣角力運動不遺餘力，角力隊在招生初期多招收經濟狀況相對弱勢學生，用意是希望這群孩子們能夠透過練習，建立自信，並給大家一個「溫暖角力家」歸屬感。

知情人士指出，今年14歲的張祖銘來自隔代教養家庭，與阿嬤相依為命，小學二年級因緣際會接觸角力練習，愈練愈有心得，至今已拿下新北市角力錦標賽、全國角力錦標賽、總統盃全國角力錦標賽冠軍，堪稱奪冠大滿貫。

總統賴清德（右）27日前往新北市安坑國小關懷「2024總統教育獎」得主張祖銘（左）。從國小二年級開始練習角力，在小學四年級贏得新北市角力錦標賽第一名的張祖銘，並代表新北市晉級至全國賽。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 113年8月27日
總統賴清德（右）27日前往新北市安坑國小關懷「2024總統教育獎」得主張祖銘（左）。從國小二年級開始練習角力，在小學四年級贏得新北市角力錦標賽第一名的張祖銘，並代表新北市晉級至全國賽。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 113年8月27日

知情人士說，賴總統在角力隊教室觀看同學們練習過程，以及張祖銘與李璽恩2名同學的角力實戰，雙方都展現十足拚勁、過程精彩，超齡表現讓賴總統驚嘆不已。

知情人士表示，張祖銘、李璽恩在與賴總統交談時透露，希望未來能夠有機會入選國家隊，代表台灣出國比賽為國爭光，總統則祝福「美夢成真，繼續加油」，同時不忘叮囑「小心別受傷」。

知情人士指出，賴總統在聽聞角力隊的鞋子數量不夠，且不少鞋子的狀況已不堪使用後，當場表示「要讓大家擁有一雙適合、安全、舒適的鞋子」，以具體行動支持孩子們練習。

知情人士說，為角力隊孩子購買新鞋的經費，賴總統將以總統大選中獲得的選舉補助款支應。（編輯：林克倫）1130827

#賴清德
#總統教育獎
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