賴總統上任100天訪視小學角力隊 用選舉補助款贈新鞋
2024/8/27 18:19（8/27 18:51 更新）
（中央社記者溫貴香台北27日電）總統賴清德上任100天，總統一早到新店關心2024年總統教育獎得主、「角力選手」張祖銘，以及角力隊全體學生練習狀況，聽聞學生們的鞋子不夠或不堪使用後，總統當場決定由選舉補助款支應，送給每位同學一雙新鞋。
知情人士表示，賴總統上任第100天行程維持平實穩健風格，從會議、視察到接見外國訪賓，並特地前往新店安坑國小關心今年得到總統教育獎的「角力選手」張祖銘，以及角力隊全體學生練習狀況。
據了解，安坑國小推廣角力運動不遺餘力，角力隊在招生初期多招收經濟狀況相對弱勢學生，用意是希望這群孩子們能夠透過練習，建立自信，並給大家一個「溫暖角力家」歸屬感。
知情人士指出，今年14歲的張祖銘來自隔代教養家庭，與阿嬤相依為命，小學二年級因緣際會接觸角力練習，愈練愈有心得，至今已拿下新北市角力錦標賽、全國角力錦標賽、總統盃全國角力錦標賽冠軍，堪稱奪冠大滿貫。
知情人士說，賴總統在角力隊教室觀看同學們練習過程，以及張祖銘與李璽恩2名同學的角力實戰，雙方都展現十足拚勁、過程精彩，超齡表現讓賴總統驚嘆不已。
知情人士表示，張祖銘、李璽恩在與賴總統交談時透露，希望未來能夠有機會入選國家隊，代表台灣出國比賽為國爭光，總統則祝福「美夢成真，繼續加油」，同時不忘叮囑「小心別受傷」。
知情人士指出，賴總統在聽聞角力隊的鞋子數量不夠，且不少鞋子的狀況已不堪使用後，當場表示「要讓大家擁有一雙適合、安全、舒適的鞋子」，以具體行動支持孩子們練習。
知情人士說，為角力隊孩子購買新鞋的經費，賴總統將以總統大選中獲得的選舉補助款支應。（編輯：林克倫）1130827
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