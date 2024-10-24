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外交部：歐盟執委首指2758決議未提台灣 具重要意義

2024/10/24 18:16（10/25 13:18 更新）
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（中央社記者游凱翔台北24日電）外交部今天表示，歐盟執委會就業與社會權利執委施密特10月22日提及，聯合國大會第2758號決議非常簡短且未提台灣，此為歐盟行政部門首度就該決議表達立場，具有重要意義。

外交部今天表示，歐盟執委會就業與社會權利執委施密特（Nicolas Schmit）10月22日在歐洲議會史堡全會辯論會上，代表歐盟外交及安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）就中國扭曲「聯大第2758號決議」及持續對台軍事挑釁發表演說，其中特別提到「聯合國大會第2758號決議非常簡短，僅有150個字，且在這150個字當中，『台灣』一詞並未出現。」

外交部指出，此為歐盟行政部門首度就該決議表達立場，具有重要意義，外交部對此表達高度歡迎。

外交部提及，施密特亦指出，台灣與歐盟理念相近，雙方在人權、法治及民主等領域享有共同利益與價值，並盼歐盟續強化與台灣在各領域的合作與對話。此外，台海和平穩定對於區域及全球的安全與繁榮具有重要戰略意義，歐盟因此對於維護台海現狀有直接利益，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的行徑。

施密特提及，歐盟密切關注台海情勢，並指出中國在台灣周邊的軍事行動升高兩岸緊張。歐盟呼籲各方展現克制、鼓勵兩岸進行建設性互動，並支持雙邊建立對話、合作與信心。

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施密特強調，歐盟在維持台海穩定及現狀上絕不妥協。歐盟將持續與台灣互動交流，絕不因任何脅迫而有所退縮。

外交部感謝歐盟持續關注台海情勢並支持深化雙邊關係，另呼籲國際社會持續以具體行動反對中國錯誤詮釋「聯大第2758號決議」、駁斥其所稱「一中原則」已是國際共識的謬論，以嚇阻中國片面改變台海現狀，共同維護台海及印太地區的和平穩定。（編輯：林克倫）1131024

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