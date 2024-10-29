軍備局：新一代抗彈板測試更嚴謹 確保官兵防護需求

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（中央社記者吳書緯台北29日電）為提升官兵防護需求，國軍研製新一代抗彈板。國防部軍備局獲得管理處處長李健青少將今天表示，新一代抗彈板將能抵抗共軍5.8公厘鋼心彈，且改用美軍ESAPI程序執行測試，測試過程更加嚴謹，確保抗彈板符合官兵防護需求。

國民黨立委徐巧芯日前接受媒體採訪揭露，國軍製作新式抗彈板測試機台未獲TAF認證，形同標案自己開自己驗收，球員兼裁判。

國防部26日回應，軍備局產製新一代抗彈板所需測試機台，均經第三方公正單位（具TAF認證實驗室）校正。陶瓷片採購彈測過程，由規格鑑測中心人員全程監辦錄影存證，並依美軍ESAPI（增強型輕武器防護插件）程序執行。

國防部今天召開例行記者會，中央社記者提問測試機台經第三方公正單位校正，是否有考慮將抗彈板直接交由第三方公正單位進行測試。

軍備局生產製造中心主任王國樑少將表示，新一代抗彈板的設計，就是為了能抵抗共軍5.8公厘鋼心彈穿透，所以規格訂定相當嚴謹，測試所使用的機台小至游標卡尺，大至恆溫恆濕機，都委由民間第三方公正單位，也就是具TAF認證實驗室校正，測試人員受過ISO實驗室訓練，也獲得TAF認證，測試過程有請鑑測中心人員全程監辦、錄影存證，對於測試結果是無庸置疑。

王國樑指出，新一代抗彈板將由軍備局205廠產製，為確保生產品質公信力，將來產品都將由規格鑑測中心負責鑑測，中心目前也提出新一代抗彈板的TAF實驗室的認證，預計今年12月底前就會通過認證，明年投產的新一代抗彈板，都可以經過TAF認證的實驗室做測試。

李健青說明，國軍現有的3級抗彈板可以抵抗7.62公厘普通彈，新一代抗彈板提升為能抵擋5.8公厘鋼心彈，測試方式也依照立委指導，從原本美國國家司法研究院標準（National Institute of Justice，NIJ，另譯：美國司法協會），改用美軍ESAPI規範，測試過程更加嚴謹，確保所獲得的抗彈板符合官兵防護需求。

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媒體追問，民進黨立委王定宇17日在立法院質詢指出，國軍新一代國造防彈背心採用磁扣，但磁扣會吸附雜物，也會影響指北針運作，所以世界各國軍隊戰鬥背心都沒使用，質疑「這不是綁規格標嗎」。

李健青回應，配合新一代抗彈板明年量產與交軍，同步研製新式戰鬥背心，依照軍種作戰需求與使用單位共同討論、訂定規格，背心所使用的材質以國家CNS標準。至於配件與扣具，軍備局是訂定拉力強度、不故障的測試次數，目前都還在採購計畫編審中「並沒有綁定規定使用磁扣」，未來會增訂廠商所使用的配件、快扣，都不可以干擾指北針、通訊裝備等軍用裝備使用。（編輯：張若瑤）1131029