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賴總統視察防颱應變 各縣市備低軌衛星確保通訊

2024/10/31 11:39（10/31 11:51 更新）
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颱風康芮來襲，總統賴清德（右）31日上午視察中央災害應變中心，聆聽部會簡報，並與地方政府連線了解防災情形。左為行政院長卓榮泰。中央社記者鄭清元攝 113年10月31日
颱風康芮來襲，總統賴清德（右）31日上午視察中央災害應變中心，聆聽部會簡報，並與地方政府連線了解防災情形。左為行政院長卓榮泰。中央社記者鄭清元攝 113年10月31日
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（中央社記者劉建邦台北31日）颱風康芮襲台，總統賴清德今天視察中央災害應變中心表示，中央與地方充分合作進行災害應變值得稱許，國軍這次是一級開設投入投入防救災，也感謝公私協力，各縣市已備有低軌道衛星，花蓮縣這次有6部，確保通訊安全。

中央災害應變中心上午召開颱風康芮第5次工作會報，賴總統、行政院長卓榮泰等人前往視導了解各部會因應狀況，與新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市的首長視訊連線。

總統先與6縣市首長視訊連線，詢問各縣市對颱風災情整備狀況，賴總統與花蓮縣、台東縣視訊時關心收容撤離、停電等處置狀況，並感謝各縣市首長在颱風期間提前做好相關周延準備。

賴總統表示，每次颱風或天然災害來襲，進駐中央與地方災害應變中心人員都很辛苦，颱風康芮來襲與6縣市應變中心連線，看出各縣市長等市政團隊把災害應變當第一要務，把人民生命財產安全列為優先，加上中央和地方充分合作，都是非常好現象，代表國人感謝中央與地方災害應變中心相關人員。

總統指出，歷經幾次颱風後認為有值得肯定作為，包含從各地政府簡報，感受中央與地方都充分發揮離災優先防災，防災優先救災，各縣市掌握此精神處理災害應變，值得稱許。

總統說，花蓮縣上次要求中央協助提供低軌道衛星，數位發展部後續有提供各縣市1具低軌道衛星，讓災害來臨時，通訊不中斷，花蓮縣這次也有6部，確保當地通訊安全。

賴總統表示，中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳注意到花蓮、嘉義上週發生地震，因此調降預防性撤離標準，這是因應當前情勢進行應變措施，非常好。

他說，國軍是一級開設是過去沒有狀況，國軍過去在颱風等天災都會派員全力協助中央和地方，國防部長顧立雄特別明確指示國軍要投入各地防救災工作，所以剛剛請教各縣市與國軍配合防災狀況，各縣市提到合作很好，代表國人再次感謝國防部參與防災。

總統表示，對於慈濟基金會志工團也非常感謝，過去發生天災或社會有需求，慈濟都會即時給予協助，這次參與中央應變中心，代表面對天然災害仍需公私合作，替國人表達感謝，希望此模式可持續，希望能加強公私協力，因應天災帶來狀況。

總統指出，希望全國民眾配合政府要求，因每次颱風即便很危險仍有民眾赴海邊觀浪，應該要避免，民眾赴海邊觀浪，應變中心須派員勸離，國人應與政府一樣全力投入避災。

總統說，針對災後復建，雖在離災防災救災都有展現效力，災後復建工作也應採同樣作為，中央與地方都要兼顧災後復建工作，讓國人盡速恢復正常生活，對國家或社會安定有幫助。

總統指出，至於災後各項補助，花蓮縣提到農損補助，農業部應秉持過往，依行政院長卓榮泰提示從優從寬從速原則，讓受災農民感受到政府美意，迅速恢復農作。（編輯：陳清芳）1131031

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