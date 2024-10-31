愛沙尼亞國會外委會主席率團訪台 盼加強合作

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（中央社記者吳書緯台北31日電）外交部今天指出，愛沙尼亞國會外交委員會主席米克爾森（Marko Mihkelson，另譯：梅馬侃）30日至11月3日率外委會議員訪台，是愛沙尼亞國會外委會首度籌組訪問團來台，展現愛國國會支持台愛加強合作的立場，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部表示，訪團成員除米克爾森外，包括議員柏瀚恩（Henn Põlluaas）、議員柯艾禮（Eerik-Niiles Kross）、議員柯絲特（Ester Karuse）、議員羅薇絲（Luisa Rõivas）以及外委會秘書處主任柯博姬（Birgit Keerd-Leppik）。

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外交部說明，米克爾森為台灣的堅實友人，曾於去年隨波海三國外交委員會主席團訪台，訪團成員中的柯絲特及羅薇絲今年3月隨愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）訪台，本次再度來訪，充分展現對台友好情誼。

外交部指出，台灣與愛沙尼亞共享民主、自由、法治及人權等價值，兩國經貿產業及科技領域具合作潛力，未來台灣將持續與愛國攜手合作，進一步推動台愛基於共享價值的緊密關係。（編輯：翟思嘉）1131031