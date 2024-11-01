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赴立院報告總預算案 卓榮泰：樂觀且有妥善解決方式

2024/11/1 09:54（11/1 10:20 更新）
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（中央社記者王揚宇台北1日電）行政院長卓榮泰今天將赴立法院提出「114年度中央政府總預算案」報告。卓榮泰表示，所有人都期待今天的到來，他會盡力說明行政院的想法，雙方尋求如何解決問題，也一定有妥善的方式，朝樂觀方向共同努力。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對明年度總預算案卡關，要如何與在野黨溝通等議題，作相關說明。

卓榮泰說，所有人都很期待今天的到來，讓行政院有充裕的時間、完整資料，向國會提出明年度總預算案的整體說明，會盡力在說明中把重點報告清楚外，各界在意的幾個方向，也會清楚完整地說出行政院的想法。

卓榮泰指出，至於禁伐補償

禁伐補償

原住民族基於國土保安、水源涵養、綠化環境、自然生態保育、因應氣候變遷及配合政府造林與保育政策等因素，土地利用受限制，為落實受限者給予補償的精神，訂定「原住民保留地禁伐補償條例」。

立法院2024年6月4日經過三讀表決通過，修正禁伐補償第6條條文，原住民保留地禁伐補償金額度自2025年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，並每2年依消費者物價指數成長率進行調整。

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這件事情，他所期待的是建立一個完全在憲法精神及預算法、財政紀律法等規定內，兩院互相尊重，行政院尊重立法院的預算審查權，立法院也尊重行政院編列預算的權力。

卓榮泰表示，只要在此社會共識、法律基礎下，雙方尋求如何解決今年面臨的問題，他認為一定會有妥善方式，「我們朝樂觀方向來共同努力」。

賴政府上台後提出的第一次總預算案，遭到在野黨以原住民族禁伐補償金編列不足為由，在立院程序委員會及院會連續阻擋5次。歷經多次協商後，朝野黨團終於在10月24日協商達成共識，立院於11月1日及11月5日邀請卓榮泰率相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。（編輯：林家嫻）1131101

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