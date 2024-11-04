朝野攻防財劃法 民進黨批藍白意圖掏空台灣

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（中央社記者葉素萍台北4日電）立法院財政委員會今天繼續審查財劃法部分條文修正草案，藍綠立委互嗆，逐條審查卡關。民進黨今天質疑，若藍白的財劃法通過，對民眾「加薪減稅增福利」財源就會減少，藍白根本就是要掏空台灣。

民進黨今天透過官方LINE帳號質疑，藍白強修財劃法，究竟是為了地方發展還是掏空台灣財政。民進黨說，財劃法是政府財政收支的重要法規，雖然不完美，但在財政分配上表現良好。民進黨執政下，地方政府財政盈餘從新台幣41億元提升至463億元，相較馬英九執政時期，已超過10倍。

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民進黨說，藍白要求在已有補助基礎上再撥款，但未說明用處。民進黨在推進福利政策如育兒津貼和長照補助上表現積極，若藍白的財劃法通過，中央少了這些預算，對民眾「加薪減稅增福利」財源就會減少，藍白根本就是要掏空台灣。

民進黨表示，政府每年增加對地方補助，地方負債率逐年下降。希望藍白能專注立法，早日審查預算，妥善討論財權分配，共同解決問題，讓每一筆人民的納稅錢，都有效運用在地方建設與造福人民身上。（編輯：蘇志宗）1131104