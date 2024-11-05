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外交部：立陶宛台灣代表處名稱 雙方政府協商後共識

2024/11/5 12:47（11/5 13:46 更新）
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外交部5日舉行例行記者會，歐洲司長黃鈞耀表示，立陶宛台灣代表處的名稱是雙方政府的共識，也是經過審慎協商後所決定。中央社記者楊堯茹攝 113年11月5日
外交部5日舉行例行記者會，歐洲司長黃鈞耀表示，立陶宛台灣代表處的名稱是雙方政府的共識，也是經過審慎協商後所決定。中央社記者楊堯茹攝 113年11月5日
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（中央社記者楊堯茹台北5日電）立陶宛準總理帕魯克斯日前提及，立陶宛開設台灣代表處是「外交錯誤」，引發更名疑慮。外交部今天表示，台灣代表處的名稱是雙方政府審慎協商後的共識，將持續強化與民主國家的韌性團結。

立陶宛反對派社會民主黨10月27日在國會選舉勝出，立陶宛國家廣播電視台（LRT）31日報導，該黨總理候選人帕魯克斯（Gintautas Paluckas）受訪指出，立陶宛准許開設台灣代表處是「外交錯誤」；被問及北京若要求台灣代表處更名的因應，帕魯克斯則未回應。

對此，歐洲司長黃鈞耀上午在例行記者會表示，駐立陶宛台灣代表處的名稱是台立雙方政府的共識，也是經過審慎協商後所決定，外交部持續秉持互惠互利的原則，與立陶宛等理念相近國家強化民主國家的韌性與團結。

黃鈞耀提及，從台立雙方互相設處以來，在半導體、雷射、農業、金融、醫衛及共同援助烏克蘭等各領域密切合作，已經成為民主國家相互合作的典範。

針對外交部與立陶宛未來新政府的交往。黃鈞耀則回應，外交部已祝賀立陶宛完成國會選舉，並將密切注意新政府的組閣情形，期盼與新政府積極展開合作。

黃鈞耀強調，外交部持續與立陶宛各主要政黨維持友好互動，共同推動台灣跟立陶宛民主夥伴的關係，台立兩國都是面對威權擴張威脅的前線民主國家，也是共享自由民主法治價值的重要民主夥伴。（編輯：翟思嘉）1131105

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