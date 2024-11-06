美國大選揭曉 成大社科院論壇評析印太戰略走向

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（中央社記者張榮祥台南6日電）美國總統大選今天揭曉，共和黨總統候選人、前總統川普宣布勝選；國立成功大學社會科學院隨即舉辦論壇，評析美國總統大選後印太戰略走向，籌劃台灣應對方策。

成大社科院下午舉辦「2024美國總統大選後的印太戰略走向」論壇，邀請中央研究院歐美研究所研究員林正義、國立台灣大學政治學系教授張登及、國立中山大學中國與亞太區域研究所長郭育仁、成大政治系教授王宏仁等人解析。

成大社科院長蔡群立關注未來台灣軍事預算支出發展與關稅課徵問題。參與論壇學生則關心對民主國家內部態度衝擊及台積電發展。

林正義指出，川普幕僚多提到提高至GDP5%，由2.6%提高至3%則是台灣朝野共識，提高台灣國防預算應是無可迴避問題。台灣半導體產業對美國投資議題相對棘手，無法不讓步，如何處理兌現，需政府多思量。

林正義表示，從美國大選歷程中發現川普一路排除4個司法障礙，逃過暗殺狙擊，雖有民調看低川普勝選可能，但主流媒體保持中立態度，反映對民主黨候選人賀錦麗的失望。美國民意在選戰中關注經濟與移民，有助川普勝選。

林正義說，川普當選對很多國家來說是惡夢，但北韓領導人金正恩與俄羅斯總統蒲亭樂見川普當選，歐洲國家則偏好賀錦麗，匈牙利與義大利右派聯盟偏好川普，中國學者露骨表態不喜好川普。未來美中貿易戰，包括高關稅、最惠國待遇與限制中國對美投資限制，可能更加惡化。

林正義表示，川普對台態度，可能增加對台軍武器質量，但要求增加台灣國防預算。因美國總統不可能事必躬親，未來關注川普幕僚組成是台灣宜著力重點。

張登及指出，川普擁有4個多數，包括全美選舉人數多數、選舉人團多數、國會參眾議會多數，將以超越建制方式影響全球。川普偏好出奇致勝，以不可預料的不確定策略，使美國重返偉大，漸回美國傳統建制的美好，使它成為遊戲改變者（game changer）。

張登及表示，無論印太或美中外交、美歐關係，將陷入高度不確定，但凡事又可交易，展示彈性，透過川普不可預料的不確定特色，以單邊方式個個擊破，但川普又試圖強勢展示個人主導路線，更強勢主導美國政策，以確保權威，確立路線持續運作。

張登及說，台灣對中依賴相對下降，美歐成為台灣出超晶片大市場，可能使看數字的川普更有強徵台灣關稅口實。

郭育仁則指出，國際局勢在川普上任前將快速惡化。金正恩、蒲亭、以色列總理尼坦雅胡和烏克蘭總統澤倫斯基，原已採取「流氓行動」，以擴大利益避免損失，川普當選後，更可能採取激烈手段，試圖定義未來國際局勢。

郭育仁表示，中國將採取戰略退縮策略，期望民主國家自亂陣腳。例如日本首相石破茂可能淪為少數政權；南韓內部政潮可能發動總統罷免案。這些民主國家負向發展，使印太民主聯盟小多邊未來難以正面期待。川普執政下美國印太政策執行手段，將有極大不同，但川普必須處理印太戰略，有其不可能不為的限制。

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王宏仁說，選戰結果顯示，民調數字和媒體預期五五波局面未發生，賀錦麗表現不如表面強勢。川普已全面執政，上任後極可能強力實現關稅加徵與軍費支出期許。

王宏仁認為，未來美中互動不會比較好，美中台關係將面臨川普立場與幕僚評估的矛盾。美對台將造成台灣陣痛，例如增加軍費與施壓台積電等，關鍵是如何讓陣痛愈短愈好，有待國安團隊努力。（編輯：謝雅竹）1131106