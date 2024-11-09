傳高嘉瑜接任欣欣大眾董座 退輔會：尚未啟動遴選

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（中央社記者吳書緯台北9日電）媒體報導，前民進黨立委高嘉瑜將接任退輔會轉投資事業欣欣大眾董事長。退輔會今天表示，欣欣大眾市場股份有限公司董事長一職，目前由退輔會推薦的尤志煌擔任，任期尚未屆滿，退輔會尚未啟動接續推薦人選的遴選作業。

網路媒體菱傳媒今天凌晨報導，民進黨高層有意讓高嘉瑜接任欣欣大眾市場股份有限公司董事長一職，過去欣欣大眾董事長職務多由退役軍官接任。

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退輔會今天上午以新聞稿回應，有關欣欣大眾市場股份有限公司董事長一職，現在是由退輔會推薦的尤志煌擔任，尤志煌的董事長任期迄今尚未屆滿，退輔會尚未啟動接續推薦人選的遴選作業。

退輔會表示，尤志煌的董事長任期於民國114年2月始屆滿，任期屆滿時退輔會將依行政程序辦理遴選，人選經審查符合資格條件者，退輔會將秉持開放態度，納入由產、官、學界代表組成的「投資事業人事審議小組」公正遴選，期能為公股舉才，強化投資事業經營，以利事業經營有效成長。（編輯：張均懋）1131109