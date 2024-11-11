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違建檢舉人保密規定欠明確性 國土署允檢討

2024/11/11 14:21
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（中央社記者陳俊華台北11日電）監察院日前就彰化縣政府違法揭露檢舉人身分，要求內政部檢討改進。國土署今天說，函請各直轄市、縣市政府在辦理人民陳情或檢舉土地違規使用案件時，應確實遵守保密相關規定；待正式接獲調查報告後，將依據調查報告內容及建議，進行檢討並謀求改善。

監察委員田秋堇、紀惠容及蔡崇義10日表示，彰化縣政府受理「彰化環保聯盟」檢舉農地違章工廠案件，卻違法揭露檢舉人身分，監察院要求彰化縣政府改進；檢舉人身分應保密的相關規定欠缺明確性，農業部、內政部也應檢討。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，將依監察院調查意見進行檢討改善，並持續督導地方政府落實檢舉人保密之規定，以保障民眾權益，共同守護國土。

國土署說，依違章建築處理辦法第9條規定「人民檢舉違章建築，檢舉人姓名應予保密」，所有檢舉案件都以密件辦理。

國土署指出，本案起因是彰化縣政府在受理時，未能落實檢舉人身分保密，在事件發生後，國土署就要求彰化縣府就違法部分進行檢討，並應落實保密案件的處理方式，防堵類似情事再發生。

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國土署說，此外也函請各直轄市、縣市政府在辦理人民陳情或檢舉土地違規使用案件時，無論檢舉人、陳情人是自然人或法人時，都應確實遵守保密相關規定，以達有效遏止不法行為。

國土署表示，監察院調查報告新聞稿指出有關「違章建築處理辦法」第9條，關於檢舉人身分應予保密規定欠缺明確性部分，待正式接獲調查報告後，將依據調查報告內容及建議，進行檢討並謀求改善。（編輯：蘇龍麒）1131111

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