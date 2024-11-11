報導美國總統大選惹議 TaiwanPlus將提檢討報告

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（中央社記者洪素津台北11日電）公視負責經營的TaiwanPlus日前處理美國大選新聞時，提及總統候選人川普是被定罪的重刑犯引發爭議。公視發布聲明表示影片經討論後確定下架，而TaiwanPlus也將於15日在董事會提出檢討報告。

公視TaiwanPlus日前為美國總統大選做了一系列的報導，其中在報導中提及候選人川普（Donald Trump）涉及刑事定罪，候選人賀錦麗（Kamala Harris）可能是第1位女總統等內容，引發不少批評聲浪，TaiwanPlus經檢視後認為該則報導對2位候選人描述，確有不妥之處，為避免爭議，經內部討論後，已將該則報導暫行下架。

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公視基金會今天發布聲明，針對TaiwanPlus報導美國總統大選出現乙則新聞失當一事，該單位虛心檢討相關作業流程，公視基金會亦將於本週召開新聞暨節目自律委員會，針對本案進行討論，並請TaiwanPlus針對近期爭議於15日董事會提出檢討報告。

聲明中也提及TaiwanPlus成立3週年的營運績效有逐年攀升趨勢，且逐步擴大海外影音平台上架合作，以台灣為圓心，向印太地區、北美與歐洲3大主要區域擴增國際能見度，未來也會努力增加數位平台的合作，讓TaiwanPlus不斷擴大觸及範圍及影響力。（編輯：陳政偉）1131111