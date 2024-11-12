本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電AI概念股領跌 台股重挫547點失守23000點
首頁 / 政治

立院三讀消防法 劉世芳：讓消防安全制度更趨完善

2024/11/12 12:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北12日電）立法院會今天三讀修正通過消防法部分條文。內政部長劉世芳說，修法讓消防安全制度更趨完善，增訂消防人員安全衛生防護專章，另強化吹哨者機制並提升企業落實自我風險管理，增進公共安全。

內政部透過新聞稿表示，立法院會三讀通過修正消防法部分條文，總計增修24條文。在增訂職安專章方面，修法後將由中央成立安全衛生諮詢會，並提出政策建議，也在各級消防機關成立專責單位及人員，擴大基層消防員參與機制，也明定各級政府應優先編列相關預算；各消防機關如有違規情形，將處新台幣3萬元到30萬元罰鍰。

強化吹哨者機制上，內政部說，為鼓勵檢舉不法，擴大危險物品場所揭弊者範圍，修法將原從事危險物品工作行為人，擴大為場所所有工作者，並明定地方政府應以實收罰鍰總金額收入一定比例提充獎勵金，提高廠商平時未落實設備維護及安全管理罰責。

內政部表示，另外新增發生火災時，一定規模以上建築物或達管制量30倍危險物品場所，未依消防防護計畫或防災計畫執行滅火、通報、避難引導等業務，處2萬元到30萬元罰鍰。

內政部說，為強化消防人員資訊權行使，儲存化學品倉庫及場所，應常時備置消防搶救必要資訊，火災時如未指派專責人員提供相關資訊，最高可罰1000萬元，廠商如果未落實自主管理致人死傷，最高可課予管理權人7年刑責。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

劉世芳表示，感謝立委就吹哨者機制強化、倉儲與實驗室入法、義消人員適用安全衛生防護事項等課題，提出寶貴意見，讓消防法修正更趨完備。

劉世芳說，藉由這次修法，期能回應社會對強化公共安全、落實消防人員工作安全保障的期待，並將持續推動促進消防人員救災安全的各項計畫，從法制面到執行面，有效達到修法目標，強化人民生命及財產安全保障。（編輯：張均懋）1131112

#內政部
#內政部長
#消防法
#劉世芳
劉世芳
宗教不動產權利歸屬審認 劉世芳盼年底逾千家申請空勤總隊成立20週年 總統：國家救災救援堅實後盾
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.74
更多編輯台推薦新聞：