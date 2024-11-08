空勤總隊成立20週年 總統：國家救災救援堅實後盾

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（中央社記者蘇木春台中8日電）空勤總隊今天舉辦成立20週年活動，總統賴清德出席表示，空勤總隊是國家與人民重要的慈航天使，在政府持續支持下，讓空勤總隊成為國家救災救援的堅實後盾，繼續守護人民安全。

慶祝活動今天在空勤總隊中區清泉崗機場第二大隊駐地舉辦，會中展示機隊、空勤模範表揚，賴總統也到場視察機隊飛行，內政部長劉世芳、海洋委員會海巡署署長張忠龍、陸軍司令部司令鍾樹明、空中勤務總隊長井延淵等人皆出席。

賴總統致詞時表示，過去20年來，空勤總隊累積出勤接近3萬架次，救援人數超過8000人，是國家與人民重要的「慈航天使」。無論是險峻高山、洶湧大海，空軍總隊無畏風雨，完成各項艱鉅任務，他要致上最高的敬意與謝意。

賴總統說，空勤總隊的成立，是政府完成現代化立體救災救難能量的重要里程碑，肩負空中救災、救難、救護、運輸以及觀測偵巡等5大任務。

賴總統指出，今年0403花蓮地震，空勤總隊持續派機進出太魯閣峽谷載運300人，也投送各類物資。海巡署配合空勤總隊設置的空勤吊掛分隊，一起執行海上救援等各項任務，像是颱風山陀兒來襲時，空勤總隊和海巡署團結合作，成功救援在蘭嶼海域擱淺的19名貨輪船員，真的非常辛苦。

賴總統提到，未來政府會持續支持空勤總隊，讓行政院已針對海豚機隊核定性能提升計劃，升級後的海豚直升機可以和黑鷹直升機搭配，確保高、低空的各類救援任務都能安全有效執行。

賴總統表示，在政府的支持下，空勤總隊除完成高雄、台中、台東等現代化廳舍棚場的興建，松山基地整建工程也正在進行，預計在2028年完工進駐。希望空勤總隊和國防部共同努力，強化北部地區空中救援量能，讓空勤總隊成為國家救災救援的堅實後盾，繼續守護人民的安全。（編輯：郭諭儒）1131108

空勤總隊8日舉辦成立20週年活動，總統賴清德（圖）出席並致詞表示，空勤總隊是國家與人民重要的慈航天使，在政府持續支持下，盼讓空勤總隊成為國家救災救援的堅實後盾。中央社記者蘇木春攝 113年11月8日