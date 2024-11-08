清泉崗新營舍完工啟用 賴總統：堅定做國軍後盾

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（中央社記者溫貴香台北8日電）總統賴清德今天主持空軍清泉崗基地官兵生活設施新建工程完工啟用典禮致詞表示，國軍保衛家園，政府照顧國軍，他會堅定做國軍後盾，持續推動各項改革，提升裝備和服役環境。期盼在空軍努力之下，清泉崗基地持續擁有堅實戰力，守護國家與人民的安全。

總統賴清德上午在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、國安會副秘書長劉得金及空軍司令劉任遠等人陪同下前往台中主持「空軍清泉崗基地官兵生活設施新建工程完工啟用典禮」，總統致詞時表示，台中清泉崗基地肩負台海偵巡，維護空域安全的重責大任，是守護和平的重要力量。

總統提到，這座基地歷史悠久，部分營舍已經使用超過60年；為了改善國軍官兵生活，政府投入預算、執行營舍新建計畫。相信營區住宿環境的改善，可以讓官士兵更專注於戰訓本務，增強對軍隊的歸屬感，在保家衛國上付出更大的心力。

賴總統肯定國防部的努力，也感謝所有投入新建營舍的人員，在興建施工期間雖然歷經疫情、市場上缺工缺料等影響，仍如期、如質完工，並且讓營區具備住、訓、用的完整功能，能夠有 「以部隊為家」的氛圍。

總統說，「照顧官兵生活，改善服役環境」是政府的重要責任。身為三軍統帥，國軍弟兄姊妹的事就是他的事，他也非常關心官士兵生活設施的改善。清泉崗基地新建生活營舍的完成是「興安專案」的落實，也是政策成果的展現。

總統表示，國軍保衛家園，政府照顧國軍，他會堅定做國軍的後盾，持續推動各項改革，提升裝備和服役環境。有國軍在，民眾就安心；有國軍的保衛，台灣人民才能夠安居樂業。再次感謝空軍，不分晝夜、堅守崗位，全天候待命捍衛領空。

總統相信，在空軍努力下，清泉崗基地會持續擁有堅實的戰力，守護國家與人民的安全。最後，他再次感謝國防部全體官兵的努力。隨後，總統與現場貴賓一同為營區完工進行剪綵儀式，並頒發加菜金慰勉官兵辛勞；接著現地視導官兵生活空間，了解營區內部設施及服役環境。（編輯：蘇志宗）1131108