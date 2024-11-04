防空型輕型巡防艦安龍 賴總統：強化守護海疆3意義

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（中央社記者張已亷高雄4日電）總統賴清德等人今天南下高雄出席「海軍輕型巡防艦防空型安龍典禮」；賴總統指出3點重大意義，包含國艦國造政策穩健前進、國防工業實力持續提升及全面強化守護海疆戰力。

賴總統今天上午在國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、海軍司令上將唐華及高雄市長陳其邁等人陪同下，前往高雄市旗津區中信造船廠主持「輕型巡防艦防空型原型艦」安放龍骨典禮，待致詞完畢後，賴總統等人將幸運幣鑲入船型紀念牌，並帶領眾人上香祈福，祈求建造工程順利。

賴總統致詞時指出，這是海軍第1艘國造二級作戰艦艇，今天順利完成第二階段安龍重要節點，有3個重大意義。第一，國艦國造政策穩健前進，這艘巡防艦的建照在去年11月中旬，前總統蔡英文來到高雄主持開工典禮，也就是不到一年時間，造艦工作就有具體成果，代表國艦國造穩健進行，也向國際社會展現台灣落實國防自主堅定信念。

賴總統指出，第二是國防工業實力持續提升，過去幾年政府大力推動國艦國造，除因應國防需求，也激勵產官學研投入，共同提升國防工業實力；藉這個機會，要感謝中信公司及全體人員努力，也要感謝國防部、海軍與中科院等人員一起投入心力，不僅促進產業發展，也持續為國防自主創下新里程碑。

賴總統表示，第三為全面強化守護海疆戰力，未來這艘巡防艦完工後，將搭載中科院研製防空飛彈、反艦飛彈，並且整合先進偵搜、火砲及戰鬥管理系統，會以更高機動性肩負起海上巡弋責任，海上防衛戰力會更全面、更堅強，也將讓海軍弟兄姊妹能有更先進安全裝備，執行海疆任務。

賴總統說，相信推動國艦國造政策不僅可守護國家安全、保衛人民，同時將逐步完善本土造船產業鏈、促進經濟發展，一起努力完成這次造艦任務，也會持續提升國防戰力。（編輯：陳仁華）1131104