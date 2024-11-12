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王金平13日成立跨黨派智庫 盼為兩岸和平盡心力

2024/11/12 18:26
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（中央社記者劉冠廷台北12日電）外傳國民黨內本土派力拱前立法院長王金平參選黨主席，雖然王金平否認，自稱已退休，但知情人士今天說，王金平仍心繫兩岸和平，預計明天成立跨黨派智庫，12月8日召開「中道和平倡議宣言大會」，希望為兩岸和平盡心力。

國民黨主席明年改選，外傳由於台中市長盧秀燕遲不表態，造成部分黨內人士憂慮，進而轉向力勸王金平參選，不過，王金平昨天表示，沒有這回事，他是退休的人，目前沒有介入黨主席選舉，也不會主動介入協調分歧。

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知情人士今天說，王金平心繫兩岸和平，籌組超越黨派的兩岸智庫，明天將召開成立大會暨座談會，包括前台聯黨主席蘇進強、前台北市長郝龍斌、國民黨秘書長黃健庭等人，以及企業界人士都受邀出席；王金平預計12月8日舉辦「中道和平倡議宣言大會」，發表兩岸相關的和平倡議。

國民黨文傳會主委、立委李彥秀今天表示，王金平成立跨黨派智庫，為兩岸交流貢獻經驗與心力，對國民黨與台灣整體利益有加分作用。（編輯：謝佳珍、林興盟）1131112

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