傳本土派力拱出馬整頓亂局 王金平：我是退休的人

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（中央社記者王承中台北11日電）國民黨主席明年改選，傳國民黨內本土派力拱前立法院長王金平出馬整頓亂局。王金平今天表示，沒有這回事，他等於是退休的人，目前沒有介入黨主席選舉，也不會主動介入協調分歧。

國民黨主席明年改選，根據鏡週刊今天報導指出，為布局國民黨主席選舉與2026縣市長提名，藍營本土派要角已私下展開串聯。而台中市長盧秀燕參選黨主席的意願不高，讓本土派大為焦慮，力拱前立法院長王金平出馬整頓亂局，此一現象也被解讀成王金平宛如參與另類的黨主席選舉。

王金平與國民黨主席朱立倫今天下午在台北市出席2024幸福企業頒獎典禮，朱立倫約在下午1時30分抵達，而當朱立倫要離去前，王金平也剛好抵達會場，兩人簡單握手寒暄，氣氛融洽。

王金平在會後接受媒體聯訪時，對於媒體報導盧秀燕對黨主席選舉不為所動，黨內本土派想改推王金平參選黨主席，他僅簡短表示，沒有這回事，也沒有人來跟他討論，報導不太真實。

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對於選黨主席的方案，以及是否認為盧秀燕還是黨主席最適合的人選，王金平說，「我不知道，那是黨要去規劃，我等於是退休的人」。王金平也表示，他目前沒有介入黨主席選舉，也不會主動介入協調分歧。

媒體詢問，目前黨內有反朱陣營，希望能換黨主席，王金平表示，這要去了解各界的反應，他沒有辦法做結論。對於目前國民黨是否有在正確的道路上，王金平僅說，「我不了解，沒有辦法評論」。（編輯：蘇龍麒）1131111