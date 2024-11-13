美學者籲川普內閣：支持台灣獲聯合國組織觀察員資格

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（中央社記者石秀娟華盛頓12日專電）華府智庫學者今天說，聯合國應是美國與敵對勢力國家政治戰的最前線，主動對中國、俄羅斯、伊朗、北韓等國發動攻勢，包括與中國競爭領導聯合國機構的職位、堅持台灣在美國支持的聯合國機構獲得觀察員的地位。

美國總統當選人川普（Donald Trump）日前任命聯邦眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）為駐聯合國大使。華府智庫「保衛民主基金會」（FDD）資深顧問高德柏格（Richard Goldberg）今天發表文章，建議她推動「美國優先」的做法。

高德柏格指出，作為聯合國安理會的常任理事國，美國有否決權、召集會議的權力，總統拜登（Joe Biden）從沒使用過否決權，因為拜登擔心被視為是外交失敗，轉而尋求妥協，也讓美國處於守勢。中、俄則毫不畏懼使用否決權，讓自己處於攻勢。

他說，據傳為準國務卿的盧比歐（Marco Rubio）應將史蒂芬尼克視為美國與敵對勢力國家進行「政治戰」的最前線尖兵（tip of the spear），每個月都應在安理會揭露敵對勢力及其代理人的非法行為，迫使中、俄在安理會出來表態、為他們辯護。

高德柏格也說，美國應利用其提供給聯合國體系的財政援助，來剷除中國的「惡意影響」、對抗反猶太主義、並阻止資金流向恐怖組織。

他說，史蒂芬尼克應找出聯合國專門機構的高層官員中，哪些人親中，並與友好國家成立選舉「戰情室」，協助親美的候選人競選這些職位，擊敗親中的官員。

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高德柏格舉例，世界衛生組織（WHO）拒絕台灣成為觀察員、隱瞞COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒的起源；農糧組織（FAO）、教科文組織（UNESCO）都成為北京推動「一帶一路」的工具；聯合國人權理事會也掩飾中國侵害人權的行為，應優先處理。

他表示，美國應在某些聯合國專門機構維持主導地位，例如國際電信聯盟（ITU）。而為了增加對中國的施壓，史蒂芬尼克可以堅持要求，台灣在每一個美國捐助、支持的聯合國專門機構中，都要獲得觀察員的席位。（編輯：陳承功）1131213