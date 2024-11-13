王金平成立跨黨派智庫 盼促國內和諧兩岸和平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北13日電）前立法院長王金平今天成立跨黨派中道和平聯盟智庫，他表示，成立智庫的動機單純，跟政治一點關聯都沒有，請大家不要胡思亂想。他退休了，晚年要致力於國內和諧跟兩岸和平，盼各方有志之士一同面對國內困局、兩岸困境，思考解決之道，促進和平。

前立法院長王金平今天在台北市舉行中道和平聯盟智庫成立大會暨第一次座談會，包含國民黨秘書長黃健庭、前國民黨秘書長李乾龍、前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、前內政部長李鴻源、前交通部長葉匡時，前財政部長劉憶如等人重量級學者和前政務官，均在智庫成員名單內。

國民黨副主席夏立言、前台大校長管中閔、前海基會董事長林中森，以及台灣民主基金會執行長廖達琪等人，也出現在智庫成員名單上，但均因故未出席。

另外，包含前台聯黨主席、台灣新故鄉智庫協會秘書長蘇進強，中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛，以及民眾黨立委張啓楷和前民眾黨立委張其祿等人也都出席今天的成立大會。

對於外界臆測王金平近日動作頻頻，是與黨主席選舉有關，王金平在會前受訪時指出，成立智庫的動機很單純，跟政治一點關聯都沒有，請大家不要胡思亂想，他也講過他退休了，晚年要致力於國內和諧跟兩岸和平。

王金平表示，中道和平聯盟及智庫不牽涉任何政治，不分黨派、教派、階層及職業，希望匯集各方有志之士一起共同來面對國內困局、兩岸困境，思考解決之道，共同促進和平。

媒體詢問，外傳羅文嘉原本答應參加聯盟，但考量身分不便，才改派學者代表參加，王金平表示，確有其事，後來改推薦王智盛參加。

王金平說，還未邀請前副總統呂秀蓮、蕭萬長及民進黨秘書長林右昌，但未來會看狀況，向這些人報告，讓他們理解聯盟沒有任何政治因素，純粹希望國內和諧、兩岸和平。

媒體追問，前總統馬英九也在推動兩岸關係，王金平成立智庫是否想爭取當兩岸關係破冰的先發者。王金平表示，沒有，一切順其自然，各路線、各團體自己努力，結果能匯聚成一股力量，一起促成兩岸和平，這是大家共同期待。

對於「九二共識」對目前兩岸關係是否還有用，王金平說，「回答是也不是，回答不是也不是，這個問題等社會沉澱，認為有需要的時候，自然會浮出來，如果認為不需要的時候，就不必再談」。

至於聯盟智庫未來是否會前往中國交流，王金平說，未來會有什麼發展不知道，現在才剛開始，作法大家還要討論。

中道和平聯盟智庫採委員會制，由王金平擔任主委，前金管會主委、現任中投董事長陳樹出任副主委，預計12月8日將舉辦「中道和平聯盟」成立大會，聯盟的目標為和平、大同、永續，並發表兩岸相關的和平倡議。（編輯：蘇志宗）1131113