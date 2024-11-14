本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強賽圖文直播》江坤宇陽春砲 台灣1比0多明尼加
首頁 / 政治

全美台灣同鄉會拜會 陳菊：感謝僑界對人權民主貢獻

2024/11/14 18:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北14日電）監察院長陳菊說，全美台灣同鄉會為台灣民主發展做出重要貢獻，值此美日國家領導團隊重新調整之際，應繼續扮演台灣與美國及全世界的重要橋梁，鞏固台灣民主發展、經濟成長及人權保障。

監察院透過新聞稿表示，全美台灣同鄉會「2024返臺參訪團」13日由總會長陳桂鈴率領來自全美各地的僑領拜會監察院，陳菊偕同監察院副院長李鴻鈞熱誠歡迎。

陳菊說，感謝全美台灣同鄉會長期以來在海外與台灣共同打拚，為台灣民主發展做出重要貢獻，值此美日國家領導團隊重新調整之際，呼籲全美台灣同鄉會繼續扮演台灣在美國及全世界的重要橋梁，發揮強大的溝通與遊說的力量，幫助鞏固台灣民主發展、經濟成長及人權保障。

陳菊表示，全美台灣同鄉會是台灣民主發展最重要的海外推手，支援本土民主運動，並成功促成「台灣關係法」在美國國會通過，對維繫台美關係以及提升台灣的國際地位，發揮關鍵作用。

陳菊說，無論是推動海外的外交、僑務，還是本土民主轉型，全美台灣同鄉會始終為台灣的自由與民主奮鬥不懈。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳桂鈴表示，全美台灣同鄉會是全美最大僑團，這幾年看到台灣民主迅速發展，這一切的成果得來不易，是所有台灣人的福氣；儘管身居海外，僑界也會持續不懈，努力將台灣民主、自由與人權價值推廣到全世界。

陳桂鈴說，教育文化是非常重要的關鍵，期許台灣借鏡美國經驗，將民主、人權核心價值融入教育體系，讓年輕一代更加深刻理解民主的重要性。（編輯：蘇龍麒）1131114

陳菊
全球數位人權大會將來台 陳菊：促認識台灣民主發展監委查陳啟昱落跑 監院：調查防逃機制不必過多聯想
陳桂鈴
總統接見全美台灣同鄉會 盼台美合作交流大步前進
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：