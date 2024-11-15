總統：整合13部會資源 盼守護未來世代心理健康

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（中央社記者溫貴香台北15日電）總統賴清德今天表示，政府整合行政院13個部會資源，推動「全民心理健康韌性計畫」，6年約有新台幣50幾億元預算；「身心調適假」已在大專及高中上路，今年也提供15到45歲族群3次免費心理諮商，期盼結合專業輔導資源，守護民眾與未來世代的心理健康。

賴總統上午在教育部長鄭英耀、學生事務及特殊教育司司長吳林輝、衛福部心理健康司代理司長鄭淑心等人陪同下，前往師大附中訪視教育部青少年心理健康支持辦理情形；總統抵達後，先後聽取師大附中、教育部及衛福部促進年輕族群心理健康相關簡報。

總統隨後致詞時表示，師大附中在促進心理健康方面做得非常好，值得學習並推廣到全國各高中。他出身醫界，因此在競選時特別提出「健康台灣」國家政策。

總統說明，健康是身心靈最妥適狀態，生理、心理和心靈都非常重要。現在社會進步，但人際關係卻更加疏離，年輕人承受很大壓力，學生在心理健康方面也需要政府給予幫助，他感謝教育部和衛福部的努力讓政策持續落實。

總統指出，政府整合行政院13個部會資源，推動「全民心理健康韌性計畫」，6年約有50幾億元預算，從資源布建、前端預防、醫療照護到緊急應變措施，建立更全面的心理健康支持系統。

此外，總統表示，「身心調適假」已經在大專及高中上路，政府今年也提供15到45歲族群3次免費心理諮商。期盼結合專業輔導資源，守護民眾與未來世代的心理健康。

總統在與學生交流互動時，除了解學生們對於校園推動心理健康的經驗與建議，也共同錄製相關主題的Podcast。

鄭淑心說明，近10年自殺死亡人數上升，在學人口的精神診斷比例逐年增加，顯示15至30歲族群的心理健康需求有提升趨勢。她以「冰山模式」形容心理健康需求，不幸自殺僅是水面上的數據，有心理困擾的族群遠比水面上的資訊多更多。

吳林輝也解釋，有些孩子對精神科求診有些觀望或遲疑，可利用資源讓精神科醫師進入校園，讓孩子產生信任感，就能有機會進一步求診；由於輔導諮商空間必須隱密、兼顧學生隱私，已針對各級學校學生壓力狀況進行調查研究，將再以此改進尚未到位的輔導資源。

此外，賴總統去年選舉期間提出增設「身心調適假」、「年輕族群心理健康方案」等政見，目前皆已全面上路。教育部今年2月發布「大專校院身心調適假參考指引」，113學年度起在127所大專院校內實施。

針對高級中等學校，113學年度起也新增「身心調適假」請假別，每次請假以半天或1天為單位，一學期以3天為限；國中及國中以下「身心調適假」，教育部仍與衛福部研議中。（編輯：林克倫、張若瑤）1131115

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