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啟程赴加出席論壇 蔡英文：傳達台灣守護民主信念

2024/11/20 20:38
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（中央社記者溫貴香台北20日電）前總統蔡英文今晚表示，她將在「哈利法克斯國際安全論壇」發表專題演說，向國際社會傳達台灣人民堅定守護民主、自由的努力與信念，台灣也將持續與國際社會合作，為全球的穩定與繁榮貢獻力量。

應「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HISF）邀請，蔡英文今晚啟程前往加拿大，出席在加國東岸的哈利法克斯市舉辦的2024HISF年會，並將於論壇發表專題演說。

蔡英文晚間在臉書發文表示，「哈利法克斯國際安全論壇」，是匯集全球民主國家討論安全議題及強化戰略合作的重要盛會，每年有數十個國家，數百名國防及戰略安全領域專家及政要齊聚一堂，推動民主國家間更緊密的戰略合作，共同應對世界上最緊迫的安全挑戰。

她表示，她將在論壇中發表專題演說，向國際社會傳達台灣人民堅定守護民主、自由的努力與信念，台灣也將持續與國際社會合作，為全球的穩定與繁榮貢獻力量。

蔡英文邀請大家透過社群媒體，一起關注國際社會的安全議題，一起向世界展現對民主、自由的決心。（編輯：謝佳珍）1131120

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