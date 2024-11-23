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吳志中參加柏林安全會議 傳達台灣和平行動方案【專訪】

2024/11/23 19:58（11/23 20:11 更新）
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外交部政務次長吳志中（右）與駐德代表謝志偉（左）向中央社展示「柏林安全會議」專刊，專刊收錄吳志中專文，闡述台灣在國際安全中的貢獻，並強調與歐盟及北約深化合作的重要性。中央社記者林尚縈柏林攝 113年11月23日
外交部政務次長吳志中（右）與駐德代表謝志偉（左）向中央社展示「柏林安全會議」專刊，專刊收錄吳志中專文，闡述台灣在國際安全中的貢獻，並強調與歐盟及北約深化合作的重要性。中央社記者林尚縈柏林攝 113年11月23日
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（中央社記者林尚縈柏林23日專電）外交部政務次長吳志中受邀參加柏林安全會議，傳達台灣「和平四大支柱」行動方案，並接受德國多家主流媒體專訪，分享台灣如何與歐美民主夥伴合作，捍衛全球穩定。

「柏林安全會議」（Berlin Security Conference）是歐洲重要安全論壇之一，自2001年創辦以來，每年聚集歐美及印太地區政府官員、軍事專家與學者，討論國家安全與區域防衛策略，強化多邊合作。

吳志中受中央社專訪時表示，他2016年初任外交部政務次長時曾參與此論壇，但與7年前相比，台歐關係顯著成長。今年台灣不僅首次受邀為「柏林安全會議」專刊撰文，還參與多場分組討論，分享對抗認知戰及AI硬體等領域的專業經驗。

國防與經濟韌性為基石 吳志中闡述和平四大支柱

二戰後全球秩序面臨「顛覆軸心」威脅，中國、俄羅斯透過軍事挑釁與經濟脅迫衝擊民主聯盟，俄烏戰爭及中東緊張局勢更進一步加劇國際安全脆弱性。

在這樣的地緣政治背景下，吳志中以「台灣將作為歐盟與北約關鍵夥伴，促進和平、穩定與繁榮」為題，在「柏林安全會議」闡述台灣「和平四大支柱」行動方案。

吳志中指出，「國防投入」是維護區域和平穩定的基石。過去8年，台灣大幅提升國防預算，增幅高達60%，並推動軍事現代化，包括加速本土防禦武器的生產與引進先進武器系統。他表示，這不僅是對自身安全的承諾，更是台灣對印太和平的責任。

在「經濟韌性」方面，台灣積極降低依賴中國市場，分散全球投資。吳志中指出，目前對中投資比例已從2010年的84%大幅下降至2024年的8%。他以半導體業為例，說明台灣如何透過與美日歐等民主國家的合作，構建穩定的全球供應鏈，進一步強化經濟韌性。

台灣海峽作為全球貿易的重要航道，海運貿易量佔世界逾1/5。吳志中表示，若台海發生軍事衝突，將導致至少2兆美元的全球經濟損失，顯示台灣「深化與歐美日等民主夥伴合作」對全球經濟穩定的重要。

吳志中強調，台灣與歐美國家在科技、經濟與安全領域的合作日益密切，從認知戰防制到網路安全分享，台灣作為民主聯盟一員，為強化全球穩定注入新動能。然而，他同時指出，台海局勢不僅影響區域和平，也攸關國際安全秩序。

對此，「台灣始終秉持穩定與和平對話的原則，致力維持穩定兩岸關係。」吳志中呼籲，國際社會必須攜手與台灣站在一起，共同捍衛民主與基於規則的國際秩序，以防止威權主義的陰影籠罩世界。

駐法經驗延續 吳志中談台歐新局

在柏林安全會議期間，吳志中特別與德國聯邦議會國防委員會主席法伯（Marcus Faber）會面，雙方就台灣在印太地區的角色，以及如何深化台德雙邊合作進行交流。

法伯在會後於社群媒體發文，稱台灣是「全球網絡中的關鍵國家」，高度肯定台灣在民主、科技與國際合作方面的貢獻。

此外吳志中也接受「明鏡週刊」（Der Spiegel）、「Table」等德國重要媒體專訪。吳志中告訴中央社，德媒特別關注川普上台後台美關係走向。

他向德媒表示，儘管川普政府在歐洲被視為充滿「不確定性」，但台灣的看法有所不同。觀察川普第一任期，能發現川普對台灣的支持是可預測的，此次當選後，川普也將盧比歐（Marco Rubio）等友台議員納入核心決策圈，有信心台美關係將持續深化。

今年初甫卸下7年駐法代表一職的吳志中，對於轉換身份後的外交角色，以及德法兩國在對台政策上的差異有深刻觀察。他向中央社表示，法國與德國雖然在具體作法上有所不同，支持台灣的核心價值上具一致性。

他說明，法國的外交風格更具突破性，例如10月前總統蔡英文訪問法國，是一項歷史性的成就，顯示法國正在逐步形成一套更為獨立的對台政策，超越過去附屬於中國政策框架的限制。

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去年德國推出的「中國戰略」（China-Strategie），則顯示德國對中國比以往更加批判，並強調與台灣在科技、安全及經濟上的合作。吳志中認為，德國的務實路徑為台德關係注入更多可能性，特別在半導體供應鏈安全等領域。

吳志中此次參與柏林安全會議，透過與當地政要及媒體的對話，傳遞在公共衛生、半導體供應鏈、及民主價值上，台灣在國際的多元貢獻，強調作為國際社會負責任的一員，希望成為北約與歐盟的堅實夥伴，繼續與民主盟友攜手，維護全球安全與穩定。（編輯：韋樞）1131123

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