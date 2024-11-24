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12強台灣首奪冠 卓榮泰：寫下經典傳奇無盡感謝

2024/11/24 21:41（11/24 22:03 更新）
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（中央社記者葉素萍台北24日電）世界12強棒球賽今天台日爭冠，終場台灣隊以4比0力退日本。行政院長卓榮泰感謝球員打出一場場感動全台灣的精彩好球，贏得冠軍，也寫下了棒球經典傳奇。

世界12強棒球賽今天冠軍戰，台灣隊面對強敵日本毫不畏懼，5局上林家正轟出陽春砲後，隊長陳傑憲再敲3分砲轟垮日本，終場台灣隊以4比0力退日本，是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠。

卓榮泰晚間透過臉書發文表示，「無比感動，無盡感謝！最棒的Team Taiwan！」

他說，台灣在世界棒球12強賽，打出一場場感動全台灣的精彩好球，贏得冠軍，也寫下了棒球經典傳奇。

卓榮泰表示，林家正「配球皇帝」以全壘打先馳得點、陳傑憲「超越極限」擊出致勝3分砲還有多次美技守備、潘傑楷為拚上壘奮力一撲，以及整個投手群成功壓制對手打線，從林昱珉先發好投，張奕、陳冠宇超強中繼，守護神林凱威，全員Nice Play。

卓榮泰說，感謝辛苦一整年、為國效力的選手，也感謝運籌帷幄的教練團、幕後英雄的情蒐團隊、中職與棒協的後勤協助，他並說，「謝謝全國人民都是Team Taiwan的首席球迷」。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1131124

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