關切校園霸凌 監委促教育部提有效策進作為

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（中央社記者陳俊華台北26日電）監察院長陳菊25日率監察委員巡察教育部。監委浦忠成說，近期媒體報導霸凌事件，監察院調查案中校園霸凌、不當管教案4年共17案，其中糾正14案，期待教育部提出有效的檢討策進作為。

監察院透過新聞稿表示，陳菊與教育及文化委員會召集人、監委浦忠成等18人，25日下午巡察教育部，瞭解113年度施政計畫與重要業務推動成效。

浦忠成致詞時指出，最近媒體報導霸凌事件，在監察院的調查案中，校園霸凌、不當管教案件，遍及幼兒園、國小、國中、高中、大專院校，不只是師對生、生對生，甚至是校長對老師，4年來共調查17案，其中14件被監察院糾正，可見問題的重要性；期待教育部提出有效的檢討策進作為。

與會監委關注兒少學習機構實務上面臨的制度與管理問題，包括教育部函釋是否導致不同兒少學習機構難以區分及管理、聯合稽查具體內容與落實情形、對各地方政府一般性教育補助款執行與考核情形、學齡前兒童證詞的衡平採認，落實兒童表意權，符合聯合國兒童權利公約（CRC）兒童最佳利益規範等。

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監委也針對3+2新五專模式專班的教育銜接內容、學習結束後未來出路；技職教育預算不如一般大學校院的原因、是否影響技職教育品質及其整體發展；私校退場採「雙軌制」的區別與處理程序；各大學對學術論文抄襲的處理程序與標準不一；留學生的學工事件頻傳，如何根本解決；校園職場霸凌有無明確定義等議題，提出詢問。

浦忠成表示，台灣在產業、醫療、科技甚至體育方面，能有這麼多優異表現，靠的就是教育，教育是台灣能永續發展、亮眼表現唯一基礎。鄒族部落的庫巴既是部落集會所，也是族人的學校，希望教育部未來設計終身教育時，把原住民的教育模式納入思考。（編輯：黃國倫）1131126