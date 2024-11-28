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ACC史瓦帝尼院所院童訪台 大唱國台語、布農族歌曲

2024/11/28 11:52（11/28 12:11 更新）
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阿彌陀佛關懷中心27日下午拜會外交部，史瓦帝尼院童進行武術表演。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年11月28日
阿彌陀佛關懷中心27日下午拜會外交部，史瓦帝尼院童進行武術表演。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年11月28日
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（中央社記者楊堯茹台北28日電）外交部今天表示，非洲「阿彌陀佛關懷中心」（ACC）率史瓦帝尼院所院童訪台，27日拜會外交部並演唱國台語、布農族歌曲，外交部主秘唐殿文肯定ACC對台非文化交流的貢獻。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部主任秘書唐殿文於27日下午代表外交部歡迎非洲「阿彌陀佛關懷中心」（ACC）創辦人慧禮法師、執行長陳阡蕙、秘書長林青嶔及史瓦帝尼院所28位院童。

外交部表示，ACC院童於表演中演唱獨具特色的史瓦帝尼傳統歌謠、國台語歌曲「落雨聲」、「明天會更好」與布農族歌謠「拍手歌」及傳統武術，展現他們接受台灣教育及文化薰陶的成果，在場外交部同仁熱烈掌聲歡呼。

唐殿文致詞表示，感謝阿彌陀佛關懷協會多年來在非洲的辛勤付出與貢獻；外交部多年來秉持支持與肯定的態度，協助阿彌陀佛關懷中心與普賢教育基金會在非洲推動「海外正體中文教學專案計畫」，促進非洲兒童的中文學習，更為台灣在非洲的文化交流與情誼搭建了橋梁，對促進台非文化交流功不可沒。

唐殿文說，祝福ACC接下來在台灣的「行願非洲•感恩之旅」慈善巡演活動圓滿成功，在台灣的日子充滿喜樂與收穫。

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慧禮法師說，感謝外交部對ACC長期的支持，當初創建的使命就是替非洲地區的弱勢兒童帶來更多的希望與機會，ACC將持續在非洲耕耘，傳遞台灣文化與價值，目前已著手規劃於非洲再成立2所新院所，幫助更多的非洲孤兒。

外交部說明，阿彌陀佛關懷中心是由台灣人成立的國際非營利組織，在非洲馬拉威、賴索托、史瓦帝尼、納米比亞、莫三比克、馬達加斯加等6個國家設立7間ACC院所，目前收容2300名孤兒，持續每年幫助近2萬名弱勢兒童，並協助有意深造非洲院童來台就學。（編輯：張均懋）1131128

外交部主任秘書唐殿文（中）27日下午接見阿彌陀佛關懷中心慧禮法師（左）等外賓，與外交部人員觀賞史瓦帝尼院童演出。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年11月28日
外交部主任秘書唐殿文（中）27日下午接見阿彌陀佛關懷中心慧禮法師（左）等外賓，與外交部人員觀賞史瓦帝尼院童演出。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年11月28日
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