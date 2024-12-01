台灣人民自救宣言60週年 走讀中壢探訪人權地景

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（中央社記者吳睿騏桃園1日電）「台灣人民自救運動宣言」發表60週年，魏廷朝人權文教協會今天舉辦「中壢朝聖之路」走讀活動，走訪中壢區人權發展與文史地標，並在魏廷朝故居以台灣民謠紀念台灣民主的艱辛歷程。

1964年時任台大教授的彭明敏和他的學生謝聰敏、魏廷朝共同草擬台灣人民自救宣言，針對台灣前途提出總統普選、政黨政治、保障人權、健全文官、革除貪污、遷徙自由、廢止特務、裁減軍隊等8點原則，以及建立新國家、制定新憲法、加入聯合國等3大目標，結果被以預備顛覆政府的罪名逮捕。

從此之後，彭明敏海外流亡23年，謝聰敏坐牢近12年、流亡海外數年，魏廷朝先後3次入獄、總共坐了17年多的政治牢。人生歲月的菁華顛沛流離、身陷牢獄。

當時草擬宣言的當事人，彭明敏在2022離開人世，謝聰敏於2019年病逝，魏廷朝於1999年辭世。

魏廷朝人權文教協會理事長、民進黨桃園市議員魏筠表示，父親魏廷朝因與彭明敏、謝聰敏共同起草「台灣人民自救運動宣言」成為政治犯，前後坐了17年3個月又7天的政治牢。今年60週年別具意義，便決定以走讀中壢的方式紀念父親與「自救宣言」。

魏筠說，走讀路線由警察局日式宿舍群（壢景町）為起點，途經中壢國小（中壢事件發生地）、彰化銀行（德星醫院舊址）、運春旅舍、志昇書局舊址、中央里伯公，最後來到魏廷朝故居，並安排台灣及日本音樂家演奏或演唱台灣歌曲。

她指出，「中壢朝聖之路」以徒步方式，走訪中壢市區的人權發展與文史地標，並講述小故事深度認識在地文化，像是中壢國小為中壢事件發生地，但當年桃園各投開票所都有大大小小的爭議事件，最後中壢市民選擇在中壢國小集結，並引發了後來的中壢事件。

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另外，像是運春旅社，過去是龍蛇雜處、三教九流的聚集地，因此黨國特務較不會注意，當年黨外運動人士就選擇在此密謀劃策，籌劃黨外運動；還有舊址在新竹客運旁的志昇書局，除販賣文具雜貨，當年也秘密販售許多黨外雜誌。今天活動現場就陳列許多黨外雜誌與參與者一起回味當年。

魏筠說，現在許多年輕人不知道「台灣人民自救運動宣言」，希望透過走讀中壢地景，認識中壢發展歷史與民主進程，了解中壢原來是很有文化及歷史的地方。由於民眾反應熱烈，協會未來將擴大規劃，每年多梯次舉辦走讀活動，並培養在地導覽志工，發掘南桃園地區文化深度。（編輯：戴光育）1131201

「台灣人民自救運動宣言」發表60週年，魏廷朝人權文教協會1日舉辦「中壢朝聖之路」活動，以徒步方式走訪中壢市區的人權發展與文史地標，路線最後抵達魏廷朝故居，並安排台灣及日本音樂家演奏或演唱台灣歌曲，參與者一同交流欣賞。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年12月1日