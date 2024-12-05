本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
尹錫悅彈劾案過關難度高 看懂韓國朝野盤算與法律戰線
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德2/300
首頁 / 政治

蕭副總統：堅決捍衛自由民主 盼續貢獻全球供應鏈

2024/12/5 18:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北5日電）美國政府交接之際，副總統蕭美琴今天接見「美國外交政策全國委員會（NCAFP）」訪團。她致詞時表示，台灣民眾堅決捍衛自由與民主，並致力於成為世界的良善力量，也盼能持續貢獻全球供應鏈，有意義參與國際社會。

美國智庫美國外交政策全國委員會訪台，蕭副總統今天在外交部次長陳立國陪同下，於總統府接見NCAFP會長艾略特（Susan M. Elliott）等人。

蕭副總統致詞時指出，多年前經常參加由NCAFP主辦的交流活動，當時是以三方會談的方式進行，提供大家互相了解的機會，多年來，情勢已有所改變，感謝訪團訪台，了解台灣對於地緣政治局勢迅速轉變的觀點。

蕭副總統說，面對國內外諸多挑戰，台灣民眾堅決捍衛自由與民主，經濟貿易也持續蓬勃發展，努力為全球科技供應鏈做出無可替代的貢獻，且台灣同時致力於成為世界的一股良善力量，期盼有意義的參與國際事務並尋求合作。

總統賴清德正出訪3個太平洋友邦，蕭副總統表示，賴總統行程緊湊且成果豐碩，展現「Taiwan can help」的精神，而這些友邦一直以來皆為台灣發聲，支持台灣參與國際事務，並反對台灣被國際社會不公正的排除在外。

蕭副總統也說，政府致力於自我防衛，捍衛台灣的民主和生活方式，同時擴展台灣的國際參與，讓台灣民眾感受到安全及與世界緊密連結。（編輯：蘇龍麒）1131205

#台灣
#賴清德
#外交部
#美國
#陳立國
#蕭美琴
#總統府
#NCAFP
賴清德
賴總統與美眾議長通話 中：促美方恪守一中原則總統：推帛琉國會數位化 盼成南太智慧化轉型典範
蕭美琴
蕭副總統接見澳洲智庫 盼深化台澳各領域合作蕭副總統：台灣需成為最可靠科技與經濟夥伴
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美國之音：賴總統與眾院議長強生通話
172.30.142.105
更多編輯台推薦新聞：