毒品防制會報 卓榮泰促強化查緝網路販售電子煙器具

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北5日電）為因應喪屍菸彈等新興毒品，行政院長卓榮泰今天指示相關單位應加強監控、管理，由源頭查緝製毒工廠，並研商強化員警取締毒駕技巧及執勤安全，同時也要研議運用數位科技，強化查緝網路販售電子煙器具。

行政院晚間發布新聞稿指出，卓榮泰今天主持行政院毒品防制會報第36次會議時表示，「零容忍」是政府及全國民眾對毒品的唯一標準，面對來勢洶洶的新興毒品，法務部已經將「喪屍菸彈」依托咪酯類改列為第二級毒品，提高罰則並嚴格執法，進一步壓制毒駕肇事等毒品犯罪。

卓榮泰指出，政府需多管齊下打擊毒品犯罪，除確保法規與時俱進外，請台高檢署持續與六大緝毒系統聯手，加強國際合作，務必在最短時間內壓制氾濫的新興毒品，加強監控、管理，由源頭查緝製毒工廠，並擇適當時機發布查獲成果，以達到示警及嚇阻成效；另請衛生福利部食品藥物管理署務必再積極輔導，提升政府及民間的毒品檢驗量能。

針對內政部警政署所提「依托咪酯之查緝與防制策進作為」報告，卓榮泰表示，新興毒品依托咪酯已正式列為第二級毒品，未來請持續滾動檢討實務問題，並請法務部邀集警政署等相關機關，研商強化員警取締毒駕技巧及執勤安全，確保第一線執法人員握有執法利器，保障人民安全。

卓榮泰提醒，電子煙經常與大麻、依托咪酯混合使用，需嚴加查處，請衛福部研議、完善法規管制機制，並持續積極查緝，同時結合司法警察機關、海關及數位發展部等，透過跨機關合作，源頭阻斷電子煙流通，教育部也應加強校園中識毒及反毒的宣導。

至於強化查緝網路販售電子煙器具部分，卓榮泰要求，數發部應持續加強運用數位科技協助網路治理，即時通知業者下架。

此外，針對預防性下架不法網站部分，為利未來個案執行，卓榮泰請數發部召集會議，就已在擬訂中的標準作業程序，在行政執行法等法源依據前提下，做出原則性決定。

卓榮泰說，政府責任是讓台灣下一代健全成長是，為避免吸毒家庭傷害年幼子女，請法務部通令轉知各地檢署，於緩起訴附加命令治療處分時，主動連結社政等各福利體系及資源機構，包含可評估毒癮家庭需接受親職教育等，以維護孩子、特別是6歲以下孩童的安全，並請衛福部協助提供後續相關轉銜服務。（編輯：蘇龍麒）1131205