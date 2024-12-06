蕭副總統：台灣致力貢獻公衛 盼世界醫師會持續支持

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（中央社記者賴于榛台北6日電）世界醫師會會長菲利普（Ashok Philip）等領袖訪台，副總統蕭美琴今天下午接見訪團時指出，台灣積極爭取參與世界衛生大會（WHA），並致力為國內外公共衛生做出貢獻，期盼世界醫師會持續理解，並支持台灣有意義參與國際事務。

蕭副總統今天在無任所大使吳運東、衛生福利部次長周志浩陪同下，接見菲利普等人。她致詞時表示，要代表總統賴清德及台灣政府誠摯歡迎世界醫師會領導層級來訪，同時為世界醫師會長期支持台灣有意義參與國際醫療社群，表達深切的感謝與敬意。

蕭副總統指出，長久以來，台灣民眾一直致力於成為世界的良善力量，希望為國內外公共衛生做出貢獻，而這條路對台灣而言並不容易，因此，每當有國際社群的友人支持並理解台灣時，總令人備受鼓舞。

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賴總統是台灣首位醫師出身的總統，蕭副總統說，賴總統將公共衛生列為施政重點之一，更成立「健康台灣推動委員會」，台灣期待與世界分享台灣的成就，例如與賴總統此次出訪的島國友邦進行合作，協助提升當地醫療能力。

蕭副總統說，期盼訪團此行能讓世界醫師會更了解台灣民眾，以及台灣有意義參與並貢獻國際社會的善意，台灣每年都積極爭取參與世界衛生大會（WHA）及成為國際社群的一員，確保世界衛生組織（WHO）的包容性和普遍性原則得到遵守，若有國際友人的支持將十分有幫助。（編輯：蘇龍麒）1131206