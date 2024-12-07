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學者：賴總統出訪南太推動價值外交 獲顯著成果

2024/12/7 20:17
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（中央社記者賴于榛、吳書緯台北7日電）總統賴清德昨天結束「繁榮南島智慧永續」之旅抵返台灣，學者分析，賴總統此次出訪在深化邦誼、推動價值外交及凝聚海外台灣人力量等方面，取得顯著成果，對台灣的國際地位與區域和平穩定具有重大的意義。

賴總統11月30日啟動「繁榮南島智慧永續」之旅，出訪南太平洋3友邦，去程過境夏威夷停留2晚，接續訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯，再過境關島停留一天，最後拜訪帛琉後返台。

國策研究院資深顧問陳文甲告訴中央社記者，賴總統此次出訪在深化邦誼、推動價值外交及凝聚海外台灣人力量等方面，取得顯著成果，對台灣的國際地位與區域和平穩定具有重大的意義。

針對深化邦誼層面，陳文甲指出，賴總統此次受到3國元首熱情接待，雙方就公共衛生、糧食安全、氣候變遷、數位轉型及海事安全等領域達成多項合作共識，進一步鞏固雙邊外交關係，並提升友邦的發展韌性，也彰顯台灣在國際社會的積極貢獻。

至於推動價值外交，陳文甲說明，賴總統強調台灣做為亞洲民主燈塔的角色，與友邦共享民主、自由、人權等普世價值，過境美國期間與夏威夷州、關島等地的政府官員交流，獲得美國地方政府及國會跨黨派的支持，展現台灣的民主形象。

陳文甲也表示，此次海外台僑對賴總統的訪問表現出高度熱忱，積極參與相關活動，展現對台灣的支持，而此凝聚力不僅提升了台灣在國際社會的能見度，也強化了國內外台灣人的向心力，為台灣的外交工作注入新的活力。

中國近年多次試圖挖角太平洋友邦，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）日前也稱中國以觀光作為武器，脅迫帛琉外交轉向。國立台灣師範大學政治學研究所教授范世平指出，惠恕仁鮮明友台立場難以動搖，賴總統此行除祝賀惠恕仁成功連任，同時也強化台帛之間的多元合作，為台灣外交取得更多進展。

范世平也說，中國內部經濟問題持續惡化，經濟利誘的能耐下滑許多，不斷開出空白支票，不論是中南美洲或太平洋島國都能看見中國的捉襟見肘。

范世平表示，而台灣經濟表現亮眼，半導體產業持續在全球供應鏈扮演要角，賴總統此次出訪，展現台灣對各國的實質援助成果，且相比於經濟利誘或拉攏，台灣所走的自由民主路線才能獲得邦交國與國際社會的肯定。

台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致則指出，這次賴總統出訪南太平洋友邦，會讓其他選擇與中國建交的太平洋島國會看見，台灣所輸出的民主交流與雙邊具體合作項目，除了符合主流價值，更貼近各國所需要的社會面協助，在該地區引發一定的外交效應，對中國來說堪稱是「痛中之痛」，

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另外，賴總統過境夏威夷與關島時，先後分別與美國眾院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）、眾院議長強生（Mike Johnson）等跨黨派政要視訊通話。吳瑟致解讀，這代表美國不會因政黨輪替改變對台路線，反而更加深化對台支持，此次通話展現美國國內「重視台灣」的高度跨黨派共識，也瓦解台灣內部的疑美論、疑賴論。

賴總統此次也成為首次受邀進入關島總督官邸、議會的台灣元首，現場並奏起中華民國國歌。吳瑟致說，美國尚未恢復與台邦交關係，但種種實質行動都凸顯台美之間的互動默契，以及「中華民國存在的事實」，且由安全角度觀察會發現，關島有1/3的土地是美國軍事基地，這令美國向中國釋出的友台訊息，更抹上了一層濃厚的戰略意涵。（編輯：楊凱翔）1131207

陳文甲
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