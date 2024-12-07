美國學者：民間辦民防演訓 建社會韌性也助政府規劃

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（中央社記者吳書緯南投7日電）福摩薩學院今天舉辦民防演訓體驗營，模擬戰爭爆發的生存挑戰。在台灣擔任訪問學者及研究員的美國空軍退役軍官吉耐獅指出，民間自辦民防演訓協助民眾建立社會韌性，亦能幫助政府的後續民防規劃。

福摩薩學院今、明兩天在南投縣埔里鎮的長老教會謝緯紀念營地舉行「生存挑戰：民防演訓體驗營」，模擬戰爭爆發後，民眾在避難過程遇到空襲、暴徒襲擾與傷患等各種情況，民眾以5人一組，組成小隊以團隊合作應對各種想定場景。

吉耐獅（Guermantes Lailari）目前是國防安全研究院國際駐點學者，同時也是福摩薩學院顧問。

吉耐獅告訴中央社記者，此次民防演訓體驗營協助參與民眾，能夠思考在戰爭期間所遇到的挑戰，演訓透過讓民眾組成團隊，建立起團隊合作以及不同團隊的溝通克服困難，這也是建立起社會韌性的方式。

針對民間自辦民防演訓或是民防訓練，吉耐獅指出，台灣目前有許多非政府組織與自訓團體都有在進行類似的演訓或是訓練，在目前台灣國會朝小野大的局面，行政部門恐很難對民防有全面性的規劃，透過民眾與民間組織自發性的民防訓練、演訓，建立起社會韌性，除了及早做好準備外，透過已在進行的計畫，也能幫助政府後續的民防規劃。

參與演訓營的台中市民團協會理事張云瀚受訪表示，透過此次演訓，也是觀摩其他民防團體如何操作演訓，並將平時訓練的相關知識、技能發揮，且演訓也透過暴徒襲擊、空襲警報響起等場景，實際磨練環境危險感知，降低在急難時遇到危險的機率。

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主辦單位也設定「道德」層面的場景想定，例如媽媽帶著小孩要向參訓者索取食物，以及不懂華語的外國人向參與者求援等場景。張云瀚指出，「道德」層面的場景設定讓參與演訓者思考，在情感與倫理層面的困境。

福摩薩學院執行長謝易宏表示，這是學院第一次舉辦演訓，參加的民眾約有一半是各地的民防自訓團成員，而對於一般台灣民眾，很難有機會參與官方所舉辦的萬安演習等民防演習，且萬安演習與真實戰爭的情況相差甚遠，因此舉辦演訓讓民眾透過體驗後，更有危機意識，也能知道該準備哪些技能和知識。（編輯：蘇龍麒）1131207