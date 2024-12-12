劉靜怡盼走向沒有死刑的國家 籲加強被害人保護

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北12日電）針對死刑存廢議題，司法院大法官被提名人劉靜怡今天清楚表態，認為應走向一個沒有死刑的國家，她對死刑合憲判決感到遺憾，政府與立法部門應該負擔更多被害人及其家屬的工作，這是國家保護義務。

立法院全院委員會今天審查司法院大法官被提名人劉靜怡。劉靜怡曾任台灣人權促進會會長，現任台灣大學國家發展研究所教授兼所長。

台灣民眾黨立委林憶君詢問時，先拿出劉靜怡過往發言情況，一一詢問，例如是否質疑前總統蔡英文博士論文的紙質問題，以及外來論文不該放在國家圖書館等。

劉靜怡表示，她從來沒有說過蔡英文的論文有問題，因為沒有任何證據，而依照現行辦法，國圖收錄的碩博士論文是國內大學院校的碩博士論文，不是收錄國外的大學院校碩博士論文。

此外，民進黨政策會執行長王義川曾在政論節目上，稱可用手機訊號定位分析立法院外的群眾年齡，引發討論。

林憶君詢問，劉靜怡曾發文批評王義川，並砲轟王義川蠢到爆表，「這是否是妳的真心話」。

劉靜怡回應，「這些都是我的真心話」，因為她長期研究資訊法治，認為在資料取得上確有不充分的地方，以至於有辦法取得資料的人，有太多可以上下其手的機會，這是不應該的，而且這對政黨間的公平競爭、人民隱私權保障等，都是不利做法。

此外，憲法法庭9月20日判決，刑法故意殺人罪以死刑為最重本刑部分合憲，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形，如須合議庭一致決、三審要言詞辯論等。

林憶君問劉靜怡是否支持廢除死刑。劉靜怡說明，她到目前為止的個人理念，都是應該走向一個沒有死刑的國家，但憲法法庭做出死刑合憲的判決，她覺得遺憾。

劉靜怡解釋，國家多年來想要廢除死刑，甚至政府部門做一些努力，但非常可惜的是，在被害人保護部分做得不夠好、不夠多，例如被害人家屬如何參加訴訟程序獲得舒緩等，都做得不夠好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉靜怡認為，政府跟立法部門應該負擔更多保護被害人、被害人家屬的工作，這是國家的保護義務，不該繼續活在應報思想，讓弱弱相殘的事情繼續發生。

至於是否擔心中國利用AI對台灣進行認知作戰，劉靜怡回應，「我是擔心的」，但如何反抗或進一步去反擊，必須要有立法及行政部門的共同合作，而大家在保護國家的同時，也無法去冤枉任何一個台灣、中華民國國民。（編輯：張若瑤）1131212