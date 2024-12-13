AIT華校學員分享臭豆腐外交 林佳龍盼續深化台美關係

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（中央社記者吳書緯台北13日電）外交部長林佳龍今天援引AIT華語學校學員提出的「臭豆腐外交」表示，台美關係穩健發展，表現在軍售的硬實力，也表現在追求民主自由等共同價值的軟實力，期待新的一年可以繼續實踐「臭豆腐外交」，軟硬兼具深化交流。

林佳龍晚間在臉書發文，先問網友是否聽過「臭豆腐外交」，並指出台灣美國事務委員會每年耶誕節前夕舉辦「花園酒會」（Garden Party），在台北賓館歡迎美國在台協會（AIT）駐台官員和AIT華語學校的學員們，不僅能深化台美情誼，也讓大家略減思鄉情愁。

林佳龍表示，華語學校的學員曉春和力偉在花園酒會代表學員們致詞時說，來到台灣會體驗很多文化衝擊，特別是嘗試過臭豆腐後，從臭豆腐外焦裡嫩的口感，體悟到從事外交工作，要兼具外在硬實力與內在軟實力，並在軟硬交互使用中取得平衡，所以稱「臭豆腐外交」。

林佳龍說，這番創新想法獲得滿堂彩，現場掌聲不斷，讓活動增添許多笑聲。

林佳龍指出，過去一年台美關係穩健發展，表現在軍售的硬實力上，也表現在追求民主自由等共同價值的軟實力上；期待新的一年，台美關係可以繼續實踐「臭豆腐外交」理論，軟硬兼具深化交流，共同維護區域的穩定，並促進經濟繁榮。

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林佳龍說，「而今晚我們就從軟實力開始」，他也邀請AIT副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）、華語學校校長艾琳（Carolyn Clark）一起在活動現場體驗古童玩，玩懸絲偶、打彈珠台、看捏麵人師傅的巧手藝，體驗剪紙和玩劍玉，並一起揮毫寫春聯，迎接即將到來的新年。

林佳龍表示，他要感謝台美會主委顏慧欣的用心安排，也感謝行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員楊珍妮，以及無任所大使簡又新、劉柏君出席與來賓一起互動，除了善盡地主之誼，也讓身在異鄉的美國賓客及學員們，都能感受到台灣人的熱情，擁有一個很不一樣的聖誕節回憶，同時加深台美情誼。（編輯：林克倫、楊凱翔）1131213