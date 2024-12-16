AIT前處長酈英傑：台灣民主發展感人且不可思議

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（中央社記者楊堯茹台北16日電）美國在台協會前處長酈英傑訪台，13日拜會外交部長林佳龍。林佳龍今天於社群媒體稱酈英傑為「台灣不折不扣的好朋友」，挺台國際參與；酈英傑則說，對台灣一路走來的民主發展歷程不僅感動，也感到不可思議。

外交部長林佳龍13日於外交部接見美國在台協會（AIT）前處長酈英傑（William Brent Christensen），他今天於臉書發文指出，與酈英傑分享陪同總統賴清德出訪馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉等邦交國的見聞，以及「榮邦計畫」在太平洋友邦的實踐成果與未來規劃。

林佳龍強調，台灣將持續與美國、日本、澳洲及紐西蘭等理念相近國家加強合作，共同協助太平洋島國應對極端氣候挑戰與中國威權主義的擴張威脅，並在以民主自由為共同價值的基礎之上，為太平洋島國的和平繁榮與永續發展盡一分心力。

林佳龍也提到，酈英傑「是台灣不折不扣的好朋友」，2021年離任AIT處長前，他與太太廖婉如特地拜會道別，並致贈「永保安康」的車票祝福酈英傑一切順心，之後酈英傑曾派任為美國駐國際民航組織（ICAO）代辦，任內並協助台灣有意義參與ICAO。

林佳龍說，如今酈英傑已回到家鄉猶他州，並在楊百翰大學教授兩岸關係，憑藉其多次派駐台北與北京的經驗以及對台海議題的深刻理解，讓美國年輕學子更加關心台海情勢。

根據林佳龍的貼文，酈英傑指出，卸下公職才有機會好好研究台灣歷史，對台灣一路走來的民主發展歷程不僅感動，也感到不可思議。

酈英傑也說，台灣擁有眾多優秀的中文教師，能幫助更多外國人士學習中文；林佳龍則介紹賴總統的「青年百億海外圓夢基金計畫」，期待未來有更多台灣青年能選擇到酈英傑任教的楊百翰大學留學，促進雙邊交流。（編輯：林興盟）1131216