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氣旋肆虐法國馬約特島 外交部捐助25萬歐元賑災

2024/12/16 19:48
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（中央社記者楊堯茹台北16日電）氣旋奇多重創法國海外省馬約特，造成死傷。外交部今天表示，外交部長林佳龍已指示駐法國代表處，向法國總統馬克宏轉達總統賴清德慰問，以及隨時提供協助的意願，並已透過駐處捐助25萬歐元協助賑災及災後重建。

氣旋奇多（Cyclone Chido）14日襲擊法國海外領土馬約特省，實際傷亡與災情目前尚不清楚。馬約特省省長比安維爾（François-Xavier Bieuville）昨天表示，死亡人數「肯定會有數百人，也許將近1000人或甚至數千人」。

外交部長林佳龍稍早於X平台發文表示，謹代表台灣政府與人民，向法國馬約特省受到氣旋影響的民眾致上最深切的哀悼及慰問。在此艱難時刻，台灣願隨時提供協助，支持法國人民的災後復原工作，並衷心祈願災區能夠早日恢復。

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外交部晚間透過新聞稿指出，林佳龍已立即指示駐法國代表處，向法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）轉達總統賴清德代表政府及人民的誠摯關懷與慰問；並向法方強調，如果有需要，政府樂願提供國際救難協助，並將透過駐處捐助25萬歐元協助當地賑災及災後重建。

外交部說明，據駐處掌握消息，目前暫無在當地的台灣人因風災傷亡或受困。外交部與駐法國代表處將密切關注後續情形，持續與法國相關部門保持聯繫並提供必要協助。（編輯：林興盟）1131216

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