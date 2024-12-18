加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

藍委質疑M1A2T是翻修車 陸軍：全新射控與引擎

2024/12/18 21:54（12/18 22:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
首批M1A2T戰車16日轉運至新竹湖口裝訓部，實施下板作業。（軍聞社提供）
首批M1A2T戰車16日轉運至新竹湖口裝訓部，實施下板作業。（軍聞社提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北18日電）國民黨立委馬文君今天質疑，運抵台灣的M1A2T戰車是翻修車。陸軍司令部參謀長陳建義中將表示，M1A2T的射控與引擎都是全新品，而M1A2的車體結構美軍自用與外銷版本，都是同樣的車體系列結構。

國軍向美國購買108輛M1A2T戰車，首批38輛M1A2T戰車、4輛M88A2裝甲救濟車日前運抵台灣。

立法院外交及國防委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。陸軍明年度編列「新型戰車（M1A2T戰車）」預算新台幣81億1200萬3000元預算，馬文君提案凍結1億元預算。

馬文君表示，台灣買到的M1A2T戰車是翻修車，射擊模組是類比式，冷氣機還裸露在砲塔後方，同時美方提供烏克蘭的砲彈貫穿力可達700公厘，但國軍的砲彈貫穿力只有560公厘，且M1A2T戰車量體大，中南部的橋梁能否承受也是問題，希望國防部能提出完善規劃，因此提案凍結預算。

陳建義澄清，M1A2的車體結構，無論是美軍自用還是外銷版本，都是同樣的車體系列結構，美軍評估會沿用到2040年，而M1A2T戰車的射控和引擎都是全新的，而M1A2T採用數位射控系統，但基於台灣人的使用習慣，由M1A2 SepV3採用的指控式設計改為按鍵式設計。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

針對「冷氣機」裸露在砲塔後方，陳建義解釋，砲塔後方的「輔助冷卻與電源系統」（ACPS）是因為戰車引擎發動會有很大的聲音，若車輛要持續觀瞄的電力，只靠戰車的6顆電瓶，耗電率很快，而ACPS是外部電力，在戰車沒有發動的情況下，可以在靜默的狀況下持續觀瞄。

最後經馬文君同意，會議主席、召委王定宇宣告，明年度陸軍「新型戰車」預算改凍結5000萬元，經國防部向立法院提出書面報告後，始得動支。（編輯：楊蘭軒）1131218

#王定宇
#台灣
#馬文君
#立法院外交及國防委員會
#美軍
#國民黨
#國防部
#陸軍司令部
#M1A2T戰車
#戰車
#陳建義
延伸閱讀
台美點交首批M1A2T戰車 114年2月啟動換裝訓練首批38輛M1A2T及4輛救濟車 完成轉運裝訓部專家：戰車無用影片去脈絡化 M1A2T可增加敵登陸難度M1A2T如何助益台灣國防 戰車戰術應用一次看懂
馬文君
海鯤艦後續艦預算審查朝野暫無共識 19日再戰國造潛艦海鯤艦114年預算初審過關 不進行凍刪
陳建義
義務役撿到空包彈擊發 陸軍：與星光部隊無關連長泰操演戰甲車拋錨故障 陸軍強調為演習環節
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：