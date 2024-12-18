藍委質疑M1A2T是翻修車 陸軍：全新射控與引擎

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（中央社記者吳書緯台北18日電）國民黨立委馬文君今天質疑，運抵台灣的M1A2T戰車是翻修車。陸軍司令部參謀長陳建義中將表示，M1A2T的射控與引擎都是全新品，而M1A2的車體結構美軍自用與外銷版本，都是同樣的車體系列結構。

國軍向美國購買108輛M1A2T戰車，首批38輛M1A2T戰車、4輛M88A2裝甲救濟車日前運抵台灣。

立法院外交及國防委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。陸軍明年度編列「新型戰車（M1A2T戰車）」預算新台幣81億1200萬3000元預算，馬文君提案凍結1億元預算。

馬文君表示，台灣買到的M1A2T戰車是翻修車，射擊模組是類比式，冷氣機還裸露在砲塔後方，同時美方提供烏克蘭的砲彈貫穿力可達700公厘，但國軍的砲彈貫穿力只有560公厘，且M1A2T戰車量體大，中南部的橋梁能否承受也是問題，希望國防部能提出完善規劃，因此提案凍結預算。

陳建義澄清，M1A2的車體結構，無論是美軍自用還是外銷版本，都是同樣的車體系列結構，美軍評估會沿用到2040年，而M1A2T戰車的射控和引擎都是全新的，而M1A2T採用數位射控系統，但基於台灣人的使用習慣，由M1A2 SepV3採用的指控式設計改為按鍵式設計。

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針對「冷氣機」裸露在砲塔後方，陳建義解釋，砲塔後方的「輔助冷卻與電源系統」（ACPS）是因為戰車引擎發動會有很大的聲音，若車輛要持續觀瞄的電力，只靠戰車的6顆電瓶，耗電率很快，而ACPS是外部電力，在戰車沒有發動的情況下，可以在靜默的狀況下持續觀瞄。

最後經馬文君同意，會議主席、召委王定宇宣告，明年度陸軍「新型戰車」預算改凍結5000萬元，經國防部向立法院提出書面報告後，始得動支。（編輯：楊蘭軒）1131218