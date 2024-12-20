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立法院綠封鎖議場門藍兵分三路突圍 雙方爆衝突

2024/12/20 09:35（12/20 10:15 更新）
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立法院會20日預計處理選罷法等修正草案，綠營19日晚間破壞窗戶後進入議場攻占主席台，上午9時後，國民黨立委兵分三路，突破封鎖進入議場，與民進黨立委發生衝突。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日
立法院會20日預計處理選罷法等修正草案，綠營19日晚間破壞窗戶後進入議場攻占主席台，上午9時後，國民黨立委兵分三路，突破封鎖進入議場，與民進黨立委發生衝突。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日
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（中央社記者王揚宇台北20日電）立法院會今天預計處理選罷法等修正草案，綠營昨晚突襲，破壞窗戶後進入議場攻占主席台，國民黨立委清晨多方突圍不得其門而入。上午9時後，國民黨立委兵分三路，突破封鎖進入議場，與民進黨立委發生衝突。

立法院會20日預計處理選罷法等修正草案，綠營攻占主席台，封住議場內的門，上午9時後，國民黨立委兵分三路，陸續將門打開，努力推開堆積如山的椅子，藍綠爆發激烈衝突，現場一團亂。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日
立法院會20日預計處理選罷法等修正草案，綠營攻占主席台，封住議場內的門，上午9時後，國民黨立委兵分三路，陸續將門打開，努力推開堆積如山的椅子，藍綠爆發激烈衝突，現場一團亂。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日

立法院程序委員會17日表決通過國民黨立法院黨團所提議的20日立法院會議程草案，將報告事項全數暫緩列案，並將攸關加嚴罷免連署的選罷法修正草案、攸關大法官裁判門檻提高的憲法訴訟法修正草案，以及攸關全國稅收分配的財劃法修正草案等，列為討論事項前4案。

民進黨多名立委昨天晚間破壞議場窗戶進入議場集結，並占據主席台，力阻法案通過。

今天上午6時許，國民黨立委羅智強、民眾黨立委陳昭姿等人在議場門口與民進黨立委蔡易餘起口角，互嗆民主社會應排隊、互控對方破壞民主。

國民黨立委也指控議場內的門鎖遭灌膠，還有機車大鎖封住，無法進入議場，批評民進黨戒嚴。此外，民進黨立委也用椅子將議場各個出入口堵住。

議場主席台左側、右側及後方的門，在上午8時30分後陸續發出撞門聲，國民黨立委試圖突破封鎖，民進黨立委高喊「來了、來了」，也旋即上前，除用身體也拿鐵鍊、繩子穩住椅子，阻止國民黨立委進入議場。

上午9時許，國民黨立委兵分三路，陸續將門打開，努力推開堆積如山的椅子，試圖進入議場搶回主席台，藍綠爆發激烈衝突，民進黨立委潑水阻止，現場一團亂。

國民黨立委張智倫等人在上午9時8分率先進入議場，民進黨立委賴惠員、王美惠旋即上前拉住，阻止張智倫再將其他椅子拉開。

上午9時13分，面對議場主席台右邊的出入口，率先被國民黨立委突破封鎖，國民黨立委魚貫而入，準備搶回主席台，截至上午9時16分，藍綠仍在攻防中。（編輯：張均懋）1131220

立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨立委上午占據主席台，議場後方通道全部堆置座椅封住，阻擋國民黨立委進入。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日
立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨立委上午占據主席台，議場後方通道全部堆置座椅封住，阻擋國民黨立委進入。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日
立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正草案，民進黨立委19日破壞議場窗戶後闖入，欲阻止議程，藍綠內外對峙，國民黨立委在議場出入口尋求破口試圖攻入。中央社記者王騰毅攝 113年12月20日
立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正草案，民進黨立委19日破壞議場窗戶後闖入，欲阻止議程，藍綠內外對峙，國民黨立委在議場出入口尋求破口試圖攻入。中央社記者王騰毅攝 113年12月20日
立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正草案，民進黨立委19日破壞窗戶闖入議場，欲阻止議程。20日上午議場二樓記者旁聽席大門遭上鎖，國民黨立委徐巧芯（前右2）化身鎖匠，準備工具解鎖。中央社記者王騰毅攝 113年12月20日
立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正草案，民進黨立委19日破壞窗戶闖入議場，欲阻止議程。20日上午議場二樓記者旁聽席大門遭上鎖，國民黨立委徐巧芯（前右2）化身鎖匠，準備工具解鎖。中央社記者王騰毅攝 113年12月20日
立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨立委上午占據議場，堆置座椅堵住每一個通道入口。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日
立法院會20日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨立委上午占據議場，堆置座椅堵住每一個通道入口。中央社記者徐肇昌攝 113年12月20日
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張智倫
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