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卓榮泰憂憲訴法修法影響民眾終局救濟 思考憲政因應

2024/12/21 12:38
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（中央社記者賴于榛台北21日電）政院人士今天指出，過往同婚案、警消身高限制取消等皆是民眾透過釋憲管道救濟，但憲法訴訟法昨天修法後，行政院長卓榮泰十分憂慮會影響民眾尋求終局救濟的途徑，因此正思考依照憲法所賦予的救濟權力因應。

立法院會昨天三讀通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告大法官人數不得低於9人。

不過，原先有15位大法官，其中7人任期10月31日屆滿，總統賴清德依據憲法增修條文規定，8月提名包含正、副院長在內的7位大法官人選，但尚未獲立法院同意。扣除任期已屆滿的大法官後，現行大法官僅8位，司法院對修法表達若遇有大法官卸任、辭職、免職或死亡而未及補足缺額時，恐將無法評議並作成裁判。

卓榮泰今天凌晨指出，憲法法庭是民眾權利受侵害時，尋求終局救濟程序的最後一道防線，但這次憲訴法修法勢必增高憲法法庭的運作難度，使得求助的民眾權利無法獲得充分救濟。

政院人士今天進一步表示，過往許多案子都是透過釋憲才獲得救濟，像是同婚案，也就是大法官會議釋字第748號解釋，大法官認定民法的規定沒有保障同婚，違反憲法保障人民婚姻自由及平等權之意旨，因此行政院後來依據大法官解釋提出「司法院釋字第748號解釋施行法」，保障同婚權益。

此外，政院人士說，「警消考試身高限制」也是一例，2018年有一名女性考生，在通過四等警消人員考試筆試錄取後，因為考試規則要求女性身高須超過160公分才能受訓，她起初到醫院體檢身高合格，但在受訓複檢後發現身高只有158.9公分，受訓資格被取消廢止。她聲請釋憲，憲法法庭做出判決，認為相關規範造成女性「應考試服公職權」受到不利的差別待遇，宣告違憲。

政院人士表示，上述案例都是民眾權利受侵害時，尋求釋憲程序後獲得救濟，這次憲訴法修法後，卓榮泰非常擔心未來民眾的權益受影響，正思考透過憲法權力因應。

至於是何種方式，覆議、釋憲，甚或是民進黨立委建議的不副署等，政院人士強調會整體評估，窮盡一切努力。（編輯：黃瑞弘）1131221

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