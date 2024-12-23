監察院巡察行政院 關切職場霸凌與兒虐案

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（中央社記者葉素萍台北23日電）監察院民國113年巡察行政院會議今天展開，監察院副院長李鴻鈞表示，監委關切職場霸凌與兒虐案，希望行政院重視，完備配套措施，建構良好的社會安全網。

監察院113年巡察行政院會議上午展開，會議預計進行一整天；原定由監察院長陳菊帶隊巡察，不過陳菊因嚴重流感缺席，改由監察院副院長李鴻鈞帶隊。

行政院秘書長龔明鑫向監委簡報行政院工作重點，包括，擴大社會投資，減輕家庭負擔；擴大醫療投資，打造健康台灣；邁向多元平權的共榮社會；打造韌性台灣，維護安全與和平；創新經濟、智慧國家；綠色成長與2050淨零轉型；均衡台灣，在地希望；厚植軟實力，打造國家品牌。

李鴻鈞致詞提到，監察院所提的調查報告，常被外界檢視行政機關施政的參考；因此，監察院遵循憲政體制，謹守事後監察原則，行使職權。

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李鴻鈞說，最近社會關注職場霸凌議題，行政院相應成立霸凌通報平台，要求機關首長去除不良的組織文化，嚴禁職場霸凌、性騷擾、歧視等問題，提升民眾對政府的信賴。

另外，李鴻鈞說，也傳出多起兒虐案，6歲以下幼童成為通報黑數，許多虐童案加害人是父母、同居人、兒教保育員或托嬰中心的保母，顯示相關家庭教育、學校的輔導、公衛醫療體系有所不足；因此，巡察監委也會針對兒虐案提出相關議題，希望行政院重視，完備配套措施，建構良好的社會安全網。（編輯：蘇志宗）1131223