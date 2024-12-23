加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

監察院巡察行政院 關切職場霸凌與兒虐案

2024/12/23 13:02（12/23 13:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
監察院113年巡察行政院會議23日上午展開，由監察院副院長李鴻鈞（圖）帶隊，李鴻鈞向與會者表示，監察院長陳菊流感特別嚴重，因此臨時跟大家說聲抱歉，沒有辦法出席，由他代表出席。中央社記者謝佳璋攝 113年12月23日
監察院113年巡察行政院會議23日上午展開，由監察院副院長李鴻鈞（圖）帶隊，李鴻鈞向與會者表示，監察院長陳菊流感特別嚴重，因此臨時跟大家說聲抱歉，沒有辦法出席，由他代表出席。中央社記者謝佳璋攝 113年12月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北23日電）監察院民國113年巡察行政院會議今天展開，監察院副院長李鴻鈞表示，監委關切職場霸凌與兒虐案，希望行政院重視，完備配套措施，建構良好的社會安全網。

監察院113年巡察行政院會議上午展開，會議預計進行一整天；原定由監察院長陳菊帶隊巡察，不過陳菊因嚴重流感缺席，改由監察院副院長李鴻鈞帶隊。

行政院秘書長龔明鑫向監委簡報行政院工作重點，包括，擴大社會投資，減輕家庭負擔；擴大醫療投資，打造健康台灣；邁向多元平權的共榮社會；打造韌性台灣，維護安全與和平；創新經濟、智慧國家；綠色成長與2050淨零轉型；均衡台灣，在地希望；厚植軟實力，打造國家品牌。

李鴻鈞致詞提到，監察院所提的調查報告，常被外界檢視行政機關施政的參考；因此，監察院遵循憲政體制，謹守事後監察原則，行使職權。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李鴻鈞說，最近社會關注職場霸凌議題，行政院相應成立霸凌通報平台，要求機關首長去除不良的組織文化，嚴禁職場霸凌、性騷擾、歧視等問題，提升民眾對政府的信賴。

另外，李鴻鈞說，也傳出多起兒虐案，6歲以下幼童成為通報黑數，許多虐童案加害人是父母、同居人、兒教保育員或托嬰中心的保母，顯示相關家庭教育、學校的輔導、公衛醫療體系有所不足；因此，巡察監委也會針對兒虐案提出相關議題，希望行政院重視，完備配套措施，建構良好的社會安全網。（編輯：蘇志宗）1131223

監察院113年巡察行政院會議23日上午展開，行政院長卓榮泰（後右）與監察院副院長李鴻鈞（後左）出席，兩人一同步入會議室。中央社記者謝佳璋攝 113年12月23日
監察院113年巡察行政院會議23日上午展開，行政院長卓榮泰（後右）與監察院副院長李鴻鈞（後左）出席，兩人一同步入會議室。中央社記者謝佳璋攝 113年12月23日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：