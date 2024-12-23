監委巡察政院關注中共滲透 顧立雄：已研擬調查作法

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（中央社記者高華謙台北23日電）監察院今天巡察行政院，關心中共滲透等議題。據監察院轉述，國防部長顧立雄說，為防杜中共滲透，已研擬國軍涉密人員安全調查作法，並將強化指管能量及國家運作韌性。

監察院各常設委員會今天巡察行政院，並在巡察後的下午5時召開記者會。

監察院外交及國防委員會監委召集人蔡崇義說，他針對「俄烏戰爭與先進新科技對我國當前作戰規劃構想及外交之影響」議題，提出報告與詢問。

蔡崇義說，國家安全目前面臨3大潛在風險，首先是中共滲透威脅，共碟案不斷，國軍應強化反情報機制，政府應加強全民國防教育及培養全民國安意識，讓民眾在大量虛假訊息充斥的網路時代，能建立認同並凝聚共識，關鍵就在於說好同島一命的「台灣故事」。

蔡崇義說，再來是台灣少子化及人口老化影響國防發展，志願役人數創新低及部分戰鬥部隊編現比不及80%，國防部應研擬留才方案並增加預算，以優化服役環境及照顧官兵生活。

蔡崇義也說，為提升國防安全，政府應強化8大領域關鍵基礎設施防護，落實盤點關鍵設施並加強稽核作為及風險演練，以維持國家運作韌性。

監察院透過新聞稿轉述國防部長顧立雄回應，國防部為防杜中共滲透，已研擬國軍涉密人員安全調查作法，並將強化指管能量及國家運作韌性。此外，國防部也致力國防自主武器研發與扶植軍工供應鏈及人才培育，並將厚實後備動員，以發揮全社會防衛韌性，有效提升後備整體戰力。

顧立雄說，在作戰防禦構想調整方面，國防部將檢視國軍軍事作戰思維，執行削弱戰略，並運用立即備戰操演，加速平戰轉換機制，也會強化認知作戰應處作為，並結合美國印太戰略架構以維持和平現狀。

顧立雄表示，面對嚴峻台海情勢，國防部除落實國防自主政策，強化軍民合作及深化友盟國家軍事交流，並持續採實戰化方式訓練，以確保國家主權完整及安全。

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監察院也轉述行政院長卓榮泰說法表示，關於人才留任，政府可以再透過更好優化福利條件，落實人性管理，強化招募作為，以增加留任誘因；同時透過各種不同演習檢視關鍵基礎設施，強化其安全維護的能力，並提升資訊安全。

卓榮泰說，此外，總統府已成立全社會防衛韌性委員會，行政院必須要有對應機制，以落實及執行決議內容，所以全社會防衛韌性委員會將研議成立全社會防衛韌性的相關的任務編制小組因應。（編輯：蘇龍麒）1131223