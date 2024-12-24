李晏榕：開放單身女性人工生殖 藍白綠有共識應先推

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（中央社記者葉素萍台北24日電）民進黨性平部主任李晏榕今天表示，單身女性與女同志配偶的人工生殖部分幾乎無爭議，但代理孕母議題因牽涉多重倫理、權益問題與性別平等而高度爭議，應脫鉤另行研議。

李晏榕今天接受CNEWS匯流新聞網政論節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪。

李晏榕指出，單身女性人工生殖，還有女同志配偶結婚後使用人工生殖，這部分幾乎沒有社會爭議，藍白綠三黨都有共識，但代理孕母不同，它涉及使用第三方身體（子宮），牽涉的利益與倫理範圍更廣，也更複雜。

李晏榕說，衛福部最初的草案將兩者放在一起，但她個人及多數民進黨籍立委認為應該脫鉤處理。她也提到，黨內立委對代孕法案仍存在分歧，究竟是要完全禁止，還是以專法處理，這部分需要更多時間凝聚共識。

李晏榕認為，討論代孕應從不同國家的文化脈絡切入，而台灣深受儒家文化影響下，對血緣有某種程度的執著觀念，但若能在立法上兼顧代孕者與孩子權益，台灣或許可以考慮在嚴格規範下開放代孕。

對於代理孕母法案爭議，她強調，民進黨大多數黨籍立委反對的立場並非出於宗教因素，而是基於女性身體自主權與權益保障的考量。代理孕母議題牽涉女性與孩子的權益平衡，若未能確保代孕者與孩子的權益，貿然推動可能引發更多社會問題。

李晏榕提出，若台灣未來開放代理孕母，應參考英國模式，並設立關鍵限制，「禁止近親代孕」，台灣傳統家庭結構可能導致女性在家族壓力下被迫代孕，例如為兄弟或親屬代孕，這將使女性的身體成為家族共享資源，嚴重侵犯身體自主權。

李晏榕接著說，透過法院改定親權，孩子出生後，應由代孕者擁有初始親權，再經由法院程序改定為委託夫妻，以確保代孕者在整個過程中的權利不被剝奪。

李晏榕表示，將來專法走向將以確保孕母以及孩子的權益為優先，居間機構也將以非商業營利、居中媒合，協助雙方訂定公平合理的契約條件，「如果台灣要通過代孕，要以非營利、大型福利團體機構為主來協助」。

另外，對於民眾黨立委陳昭姿一生致力於推動代理孕母法案，李晏榕表示，她佩服陳昭姿奮鬥很多年，「非常人能做到。」（編輯：楊凱翔）1131224