黃偉哲再批財劃法修正不公 台南只比花蓮多分2億

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）立法院三讀修正通過財政收支劃分法部分條文，多次批評不公平的台南市長黃偉哲今天再度發文指出，台南人口186萬，但增加分配款只比人口32萬的花蓮多2億，凸顯分配公式荒謬。

黃偉哲晚間透過臉書（Facebook）以「財劃法，不是懲罰南部人的工具」為題發文表示，這次修正方案以台南與花蓮比對，台南人口186萬，花蓮人口32萬，但台南增加新台幣163億分配款，卻只比花蓮多2億。

黃偉哲指出，以面積來講，台南比彰化大，人口比彰化多55萬人，增加金額卻分得比彰化少，完全凸顯出分配公式的荒謬，一部完全沒有與地方充分溝通的惡法，就這樣硬生生三讀通過，北部吃肉、東部喝湯，給南部人一根骨頭，卻要南部人感恩戴德，根本荒唐。

黃偉哲指出，很多人說，台南各項補助拿得多，但事實上是因為過去給的太少，雙北基礎建設大家知道非常好，光是捷運中央就補助了6775億，完成雙北便捷交通路網，而台南的捷運建設才正要開始，2500多億的經費在財劃法通過後會受到很大衝擊。

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黃偉哲表示，國家稅收總額這塊餅就這麼大，這些被分配掉的預算，勢必會造成排擠效應、左右支絀情況，尤其台南高齡人口比例高、面積又廣大，長照與其他法定社福支出需要非常龐大資源，都可能因修法受影響。

黃偉哲說，當然支持修財劃法，但不是修成讓南北資源更失衡的惡法，每一個認真工作、踏實繳稅的台南人都不該被忽視，財政分配應該回歸公平正義，讓每一分資源都能真正反映地方需求與貢獻。（編輯：郭諭儒）1131224