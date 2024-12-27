財劃法修正案蘇花安恐延宕 地方藍綠攻防

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（中央社記者張祈花蓮縣27日電）立法院三讀修正通過財劃法修正案，民進黨中央黨部整理受影響重大工程，其中蘇花安延宕9年、花東鐵路雙軌電氣化延宕3年等。花蓮綠營表示擔憂；藍營喊話，中央不要阻擾地方發展。

民進黨籍花蓮縣議員張美慧臉書分享財政收支劃分法修正後對重大建設影響，其中1張圖卡為非六都篇，條列宜花東工程延宕時間，蘇花公路安全提升計畫完工日期增加9年、花東地區鐵路雙軌電氣化增加3年、台9線花東縱谷公路安全景觀大道增加2年。

張美慧指出，財劃法修正對地方影響太深、太大，對地方重要建設感到憂心。民進黨籍議員胡仁順說，蘇花安完工日期是按原本中央預算推測時程，但中央總預算縮減後，就沒辦法照原預算、時程做編列，自然會造成工期延宕。

國民黨花蓮縣黨部今天在議會召開記者會力挺財劃法修正案，澄清不會影響救災、地方建設不會延宕，中央重大建設，中央仍有至少新台幣9000億元可用，足夠支應全國性重大建設與緊急需求等。

對於綠營「蘇花安延宕9年」說法，國民黨籍議員吳東昇指出，當初若蘇花高速公路有施作，災難就不會發生「現在不做，以後付出代價會更高」，民進黨不該用各種理由阻擾。

吳東昇說，相信民眾都知道花蓮議會審查預算十分嚴格，從初期規劃、施工到完工啟用都會持續追蹤，未來花蓮縣府總預算增加，議會繼續嚴格監督。（編輯：孫承武）1131227