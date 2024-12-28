高鐵高雄方案 議員提3原則與車站開發注入新動能

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（中央社記者林巧璉、洪學廣高雄28日電）行政院長卓榮泰宣布高鐵進入高雄車站，台灣基進高雄市議員張博洋提3大訴求，包括重新規劃車站地下聯通、車站周邊擴大開發、車站招商協力平台等，讓高雄注入新動能。

卓榮泰今天出席「高雄新車站廣場成圓天棚啟用典禮」，正式宣布高鐵將採取進入高雄車站的「高雄方案」。

張博洋表示，已多次針對高雄車站大都更計畫與市府建議討論，卓榮泰也正面回應鐵道建設將配合市府都更規劃，高鐵進市區務必結合周邊土地活化、公私部門合作開發、行人環境整體提升，讓高鐵不是一個單純的軌道建設延長，而且是經濟動能的延伸。

張博洋指出，過去沒規劃的車站南北端與中山路、博愛路地下連通尚待重新規劃；東西向與車專四、車專五兩棟開發大樓的的地下聯通，則是要從車站地下停車場穿越，若未來大量人潮都是透過地下停車場進行車站與大樓間穿越，動線規劃更嚴重影響車站整體設施使用率，對招商與經濟活動都不利。

張博洋提醒，目前2棟共構大樓還是空的，商業大樓預計今年10月的招商作業進度已落後延到年底；旅館大樓則預估明年下半年才會啟動招商，實際開幕時間恐會延到2027至2028年，屆時已近高鐵延伸的動工期，恐讓市民有「怎麼大樓剛啟用，周邊又要動工了」感覺。

張博洋指出，近日鳳山火車站二度流標問題，也顯示台鐵公司地方招商困境，建議政院應成立聯合招商平台，讓高市府可以在招商上幫忙，才能把車站開發效益最大化。（編輯：孫承武）1131228

「高雄新車站廣場成圓天棚啟用典禮」28日舉行，正式宣布高鐵南延屏東路線將採取進入台鐵高雄車站的「高雄方案」。中央社記者林巧璉攝 113年12月28日