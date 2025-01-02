財劃法修正 內政部初估地方擬負擔28%租金補貼經費

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（中央社記者高華謙2日電）立法院三讀修正通過財劃法，中央須新增釋出新台幣3753億元給地方。內政部長劉世芳今天表示，各縣市按新修正財劃法，可能會從中央獲得28%經費，依此回推，目前中央全額補助的租金補貼，未來可能要請地方政府自行負擔28%經費。

立法院三讀修正通過財政收支劃分法。內政部先前透過新聞稿表示，這對400億元撥補住宅基金興辦社會住宅及住宅補貼經費影響最鉅，而生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）77億元、永續提升人行安全計畫約48億元等，未來將由地方政府依比例支出。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，媒體詢問，是否已算出中央與地方負擔經費比例。

劉世芳說，以租金補貼來說，在民國110年前，行政院有要求國土署約略依中央負擔75%與地方負擔25%比例分攤經費，直到112年起由中央全額負擔，而現在正在立院審查的114年度預算，也是以中央全額負擔方式執行，且租金補貼上限約75萬戶。

劉世芳表示，因應財劃法修正通過，依分析，各縣市可能會從中央獲得28%經費，由此回推，可能要請地方政府自行負擔28%經費。

劉世芳說，目前租金補貼核定戶數最多在台中市，有將近15萬戶、獲中央補貼金額高達61億，如果114年預算是按新的財劃法分配，內政部就會斟酌，是否以28%或25%方式請地方政府自籌財源。

內政部政務次長董建宏補充，不光是租金補貼，還包括市區道路補助與提升行人安全計畫等，這些過去本來就是地方政府應行作為，後來基於有效推動保障人民權益的建設，所以由中央全額補助，未來會強化與地方合作及經費負擔。

媒體追問，內政部未來所有計畫是否都會要地方政府負擔28%經費。劉世芳說，28%僅是針對租金補貼部分，不過依她了解，行政院主計總處應會將22縣市按財務狀況分4級到5級，其中要補助比較多的縣市可能要補助達40%，須補助較少縣市可能只要補助10%，內政部會視狀況而定。

劉世芳強調，「這樣的比例原則不是我們說了算」，都要報到行政院主計總處或與地方主計單位一起會商，這樣才能保障居住正義政策能如期推演，不過內政部立場很簡單，中央部分經費被縣市政府拿去後，也希望縣市政府負起部分責任，共同推動住宅政策。（編輯：林克倫）1140102