國安局分析中共爭議訊息態樣 散播疑美疑軍疑賴論

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（中央社記者吳書緯台北3日電）針對中共對台散播爭議訊息，國安局今天發布「2024年中共爭訊傳散態樣分析」報告，指出2024年蒐報爭訊數計215.9萬則，超過2023年總量132.9萬則，尤其推宣「疑美」、「疑軍」、「疑賴」論，削弱民眾對政府信心、升高社會對立氛圍。

國安局中共爭訊傳散態樣分析報告指出，2024年中共對台散播爭議訊息計215.9萬則，超過2023年總量132.9萬則。（圖取自國安局「2024年中共爭訊傳散態樣分析」報告）

國安局今天發布新聞稿與報告，指出近年中共持續利用複合手法，對台灣散播爭訊，企圖削弱民眾對政府信心，升高社會對立氛圍，為讓民眾瞭解中共炒作爭議訊息手法與態樣，提高警覺意識，近日完成「2024年中共爭訊傳散態樣分析」報告。

針對趨勢發展，國安局指出，2024年蒐報爭訊數計215.9萬則，超過2023年總量132.9萬則。傳散平台以臉書為主，較2023年增加40%。在影音、論壇及X等平台傳散的爭訊數大幅成長（151%、664%、244%），顯示年輕網民是爭訊投放主要目標。另查2024年計有2萬8216組異常帳號，較2023年增加1萬1661組；臉書計有2萬1967組異常帳號，為主要活動平台。

2023-2024年爭訊平台統計，影音、論壇及X等平台傳散的爭訊數大幅成長。（圖取自國安局「2024年中共爭訊傳散態樣分析」報告）

國安局表示，TikTok、X、抖音的異常帳號亦大幅增加，反映民眾社群平台使用習慣的改變，帶動異常帳號活動發展。

至於手法態樣，國安局分析，中共運用大量異常帳號，在民眾常用社群平台洗版留言、推播加工影音及迷因梗圖，並盜取民眾社群平台帳號傳播爭訊。此外，中共亦利用AI技術產製爭訊，如藉由深偽變造技術，偽冒台灣政界人士影音談話，企圖誤導民眾視聽與認知。

國安局指出，尤其中共積極於微博、TikTok及Instagram等平台，創設融媒體品牌或代理帳號，協力傳散官媒影音、對台官宣內容，如中共外交部、「環球時報」設立「朝陽少俠」、「補壹刀」等分身帳號，大量散播打擊台美關係爭訊。另外，「台灣蝦米貢」、「灣灣發電姬」等TikTok帳號，與中共官媒「海峽導報」關係密切，擴大轉發中共官方涉台言論。

國安局指出，中共亦委託公關公司「深圳海賣雲享」，創建假捷克媒體「波希米亞日報」（Bohemia Daily）、假西班牙媒體「奎爾先鋒報」（Guell Herald）等，推播中共海外官媒報導，炒作「一中」原則。

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報告分析，中共利用民主國家制度透明、開放的特性，結合網路社群平台普及、生成式AI技術興起等利基，散布爭訊遂行認知作戰，控制目標受眾心理，擾亂目標國家社會秩序及價值觀，已引發國際高度警惕。

國安局表示，目前台灣已建立「全政府」機制，即時通報並共同應處中共認知戰威脅。國安局去年計通報各部會約3900餘則爭訊，以利政府參考應處；另透過上百場國際交流活動，與理念相近國家分享防制爭訊經驗，協助國際民主社群建立因應極權主義國家認知作戰的能量。（編輯：蘇志宗）1140103